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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

10 قتلى وخطف طلاب في هجمات مسلحة شرق نيجيريا

10 قتلى وخطف طلاب
10 قتلى وخطف طلاب في هجمات مسلحة شرق نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الجمعة، مقتل 10 أشخاص، بينهم شرطيين، وخطف عدد من الطلاب، في جنوب شرق نيجيريا.


ووفقًا لوكالة “إفريقيا” الإخبارية؛ هاجم مسلحون، أمس الخميس، مركز الشرطة في أوبوسي بالولاية، وقامت الشرطة بالرد، فيما أطلق المهاجمون النار أيضا على قسم من المركز، وسيارتين، قبل أن يلوذوا بالفرار.


وفي حادث منفصل، صدت قوات الأمن، هجوما، ضد مركز شركة أورلو، في ولاية إيمو، المجاورة، وقتل 8 مسلحين، وفقًا لتصريحات مصدر بالشرطة، لوكالة الأنباء الفرنسية.

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يشار إلى أن جنوب شرق نيجيريا شهدت- منذ عدة أسابيع- تصاعدا في الهجمات التي تستهدف قوات الأمن، وتنسبها السلطات إلى عناصر "شعب بيافرا الأصلي"، وهي مجموعة انفصالية، تنشط؛ من أجل استقلال بيافرا.

 

وفي حادث آخر، أعلنت الحكومة المحلية بجنوب شرق نيجيريا، في ولاية آبيا، أنه تم خطف طلاب وركاب حافلة، من قبل مجهولين مسلحين، الأربعاء الماضي، على طريق يؤدي إلى ولاية إيمو، المجاورة، كما أعلنت الحكومة المحلية.
 

وقال مفوض الإعلام في ولاية آبيا “جون أوكيي كالو”، إن طلاب من جامعة الولاية "صادفوا عصابة مسلحة، اقتادتهم إلى الغابة المجاورة، مع ركاب آخرين، لم تُعرف هوياتهم".


وأوضح أن "2 من الطلاب تمكنوا من الفرار، لكن الآخرين لا يزالون محتجزين".
 

وتكررت عمليات الخطف مقابل فدية، في نيجيريا، عدة مرات، ففي وسط غرب وشمال غرب البلاد خلال الأشهر الماضية؛ تم استهداف طلاب وتلاميذ بالمئات.

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