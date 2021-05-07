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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يجهز مشروع قانون لفصل المُنتمين لـ الإخوان من مؤسسات الدولة

مجلس النواب
مجلس النواب

قال عبد الفتاح يحيي، أمين سر لجنة القوى العاملة ب مجلس النواب، إنه سوف يتقدم بمشروع قانون بعد عيد الفطر المبارك، ويكون هدفه فصل العاملين بالجهات التابعة للدولة، الذين تم إثبات إنتماؤهم أو تعاطفهم مع جماعة الإخوان الإرهابية.

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التقليل من إنجازات الدولة المصرية

وأكد يحيي لـ"صدى البلد" أن جماعة الإخوان دائما كانت تحارب الدولة المصرية، ولا تريد لها الخير، مشيرا إلى استخدامهم التكنولوجيا ومواقع السوشيال ميديا على نطاق واسع، من أجل التقليل لما تم إنجازه بالدولة.

ولفت عبد الفتاح محمد، إلى أنه سوف يقدم مشروع القانون للحزب أولا “مستقبل وطن” لأخذ الموافقة عليه، ثم بعد ذلك يتم التقدم به بعد عيد الفطر.

وطالب أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه يجب تطهير جميع مؤسسات الدولة وتنقيتها من هذه العناصر ذات الفكر المتطرف التي تشكل خطورة كبيرة على الدولة المصرية.

مجلس النواب القوى العاملة عيد الفطر مستقبل وطن السوشيال ميديا تكنولوجيا

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