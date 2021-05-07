للتوعية بأهمية لقاح كورونا
نائب التنسيقية يطلق مبادرة خليك واعي واتطعم
أطلق أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن، مبادرة "خليك واعي واتطعم" للتوعية بأهمية لقاح فيروس كورونا المستجد.
وأكد فتحي، في بيان، أن التطعيم وسيلة آمنة وفعالة للحماية من الأمراض، نظرًا لسرعة انتشار فيروس كورونا "Covid19" وإصابة معظم سكان العالم به.
وشدد النائب أحمد فتحي علي أهمية التسجيل باللقاح نظراً لدوره في الحماية من فيروس كورونا بالسماح للجسم بتطوير استجابة مناعية والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها بشكل آمن وفعال طبقاً لبيانات وزارة الصحة المصرية.
وناشد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، المواطنيين بحجز دورهم في التطعيم ضد فيروس كورونا حتي نستطيع القضاء علي هذا الوباء.