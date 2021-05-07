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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

للتوعية بأهمية لقاح كورونا

نائب التنسيقية يطلق مبادرة خليك واعي واتطعم

النائب أحمد فتحى،
النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب

أطلق أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن، مبادرة "خليك واعي واتطعم" للتوعية بأهمية لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأكد فتحي، في بيان، أن التطعيم وسيلة آمنة وفعالة للحماية من الأمراض، نظرًا لسرعة انتشار فيروس كورونا "Covid19" وإصابة معظم سكان العالم به.

وشدد النائب أحمد فتحي علي أهمية التسجيل باللقاح نظراً لدوره في الحماية من فيروس كورونا بالسماح للجسم بتطوير استجابة مناعية والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها بشكل آمن وفعال طبقاً لبيانات وزارة الصحة المصرية.

 

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وكيل صحة الشرقية يتابع التطعيم بلقاح كورونا في كنائس الزقازيق

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دراسة: حصول المتعافين على لقاح فيروس كورونا يحميهم في حالة واحدة

 

وناشد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، المواطنيين بحجز دورهم في التطعيم ضد فيروس كورونا حتي نستطيع القضاء علي هذا الوباء. 

مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مبادرة خليك واعي واتطعم التطعيم فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا وزارة الصحة المصرية وزارة الصحة

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