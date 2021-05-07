نائب التنسيقية يطلق مبادرة خليك واعي واتطعم

للتوعية بأهمية لقاح كورونا

أطلق أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن، مبادرة "خليك واعي واتطعم" للتوعية بأهمية لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأكد فتحي، في بيان، أن التطعيم وسيلة آمنة وفعالة للحماية من الأمراض، نظرًا لسرعة انتشار فيروس كورونا "Covid19" وإصابة معظم سكان العالم به.

وشدد النائب أحمد فتحي علي أهمية التسجيل باللقاح نظراً لدوره في الحماية من فيروس كورونا بالسماح للجسم بتطوير استجابة مناعية والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها بشكل آمن وفعال طبقاً لبيانات وزارة الصحة المصرية.

وناشد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، المواطنيين بحجز دورهم في التطعيم ضد فيروس كورونا حتي نستطيع القضاء علي هذا الوباء.