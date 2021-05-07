ليفربول يواجه أزمة كبيرة بسبب محمد صلاح الموسم المقبل.. تفاصيل

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن فريق ليفربول الإنجليزي، سيواجه أزمة خلال الموسم المقبل؛ بسبب نجمُه محمد صلاح.



وذكرت صحيفة “ليفربول إيكو"، أن ليفربول سيواجه أزمة فقدان لاعبه ونجمه الأول محمد صلاح، عن الفريق، في الموسم المقبل لفترة طويلة؛ بسبب ارتباطاته مع منتخب بلاده.



الصحيفة أشارت إلى أن منتخب مصر الأولمبي، يرغب في إشراك محمد صلاح معهم في أولمبياد طوكيو المقبلة، كواحد من 3 لاعبين فوق السن، المسموح للمشاركة لهم في البطولة، إضافة إلى أن اللاعب مرتبط بالمشاركة مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية، شهر يناير 2022.



وأكدت الصحيفة أن محمد صلاح سيغيب عن الفترة الإعدادية لليفربول، قبل الموسم الجديد، إضافة لإمكانية غيابه عن بداية الموسم، وكذلك لمدة شهر على الأقل مطلع 2022.



وأضافت الصحيفة أن نادي ليفربول سيعاني كثيرا من الغيابات الخاصة بمشاركة اللاعبين مع منتخباتهم في البطولات القارية، لكن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، يرى أن خسارة صلاح وحده؛ ستوجه ضربة كبيرة بما يكفي لخططه، للعودة إلى التحدي على الألقاب الكبرى في الموسم المقبل، بعد الموسم الهزيل الذي قدمه “الريدز” هذا الموسم.



وحتل نادي ليفربول، المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 54 نقطة.