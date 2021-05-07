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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيثم شاكر عن بهاء سلطان: صوت ملائكي وأطيب بني آدم في الكون

هيثم شاكر
هيثم شاكر

حل الفنان هيثم شاكر، ضيفا، على المخرجة إيناس الدغيدي؛ للحديث عن مرضه وأسرار مشواره الفني، والأزمات التي واجهها وتغلب عليها، وكواليس المنافسة بينه وبين بعض زملائه.
 

وتحدث شاكر، عن الفنان بهاء سلطان، قائلا: "أطيب بني آدم في الكون، وصوته ملائكي، وأتمني إنه ما يبعدش عن الغناء؛ لأننا بحاجة لصوته".
  

وقال شاكر، خلال حواره مع إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع عبر قناة " القاهرة والناس"،:"طلعت عليا شائعات بعد مرضي إن سبب نقصان وزني؛ هو تعاطي المخدرات، وهو كلام غير صحيح تماما".
 

ونفى الفنان هيثم شاكر، إنتاجه لمسلسل رمضاني، وإضافة اسم منتج "وهمي" آخر عليه، متسائلا: “هو أنا فلوسي كتير أوي كده؛ علشان أعمل في الإنتاج؟، خاصة أن إنتاج المسلسل يتكلف مبالغ طائلة، ويعد أمرا صعبا للغاية”.
 

وأكد “شاكر، أنه لم ينتج مسلسل ”حب عمري"، بينما كانت الجهة المنتجة له هي شركة الدهب، وتواصلوا معه بشأن انضمامه للعمل؛ لأداء دور البطل".
 

ولفت إلى أنه لا يمتلك الأموال الطائلة التي تمكنه من إنتاج مسلسل بمفرده، ولكن يقتصر دوره في الوقت الحالي على تأدية الأدوار في الأعمال الدرامية فقط.

بهاء سلطان الفنان بهاء سلطان ايناس الدغيدى القاهرة والناس شيخ الحارة والجريئة هيثم شاكر

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