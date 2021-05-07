ورطة إنسانية .. مواطنون ينصحون أما مصرية بعدم إقامة فرح لابنها فى ظل كورونا

تناول برنامج "ورطة إنسانية" المذاع على قناة "دي إم سي"، موقف المواطنين من إقامة فرح كبير فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وتقف فى الشارع، سيدة مع خطبية أبنها، وتطلب من المارة بالشارع إقناع خطبية أبنها فرحا كبير، معقبة:" هندم لو معملتش فرح كبير ليه ونفسى أعزم كل الناس".

وأبدى المواطنون آرائهم حيث قال احدهم للسيدة، الفرحة فى القلب التجمعات فيها ضرر كبير ليكم كلكم"، وأضاف مواطن آخر، انا مش عارف أعزم أخواتى نفطر مع بعض".

وقالت سيدة ، أكيد خطيبته نفسها هى كمان فى فرح كبير لنفسها لكن الظروف كده و الإصابات بكورونا صعبة.

https://fb.watch/5liXNH_nVg/