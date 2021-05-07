عادل نور يحكم مباراة نادال وألكسندر زفيريف في ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة

أسند الاتحاد الدولي للتنس الأرضي، تحكيم مباراة الدور الربع النهائي لبطولة مدريد المفتوحة للحكم المصري عادل نور، ضمن منافسات بطولة مدريد المفتوحة والتي تقام خلال الفترة من 27 أبريل إلي 9 مايو 2021.

ادار عادل نور اللقاء الذي جمع بين المخضرم الاسباني رفائيل نادال والألماني اليكسندر زفيريف، في مباراة ربع النهائي والتي انتهت لصالح الالماني بمجموعتين للاشيء وهي 6-4، 6-4.

وتأهل الألماني اليكسندر زفيريف إلي الدور النصف النهائي من بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

جدير بالذكر انه تم اختيار الحكم المصري نظرا لكفاءته التحكيمة وثقة من الاتحاد الدولي في ادارة المباريات المختلفة.