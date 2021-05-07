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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة مجدي تتألق بإطلالة جديدة في مسلسل "موسى"

هبة مجدي
هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي مجموعة صورا من مسلسل “موسي”،من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

تألقت بفستان كلاسيكي أخضر ،وتركت شعرها البني منسدلا علي كتفيها مع لمسات المكياج التي أعطت لها طابع شخصية “شفيقة”التي تجسدها في المسلسل.

 

وكتبت هبة مجدي معلقة من خلال صورها:"شكراًbambah على الفستان الجميل لشفيقة 💚".
 

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.


ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.

هبه مجدى محمد رمضان الفنان محمد رمضان اطلاله جديده مسلسل موسى موقع التواصل الاجتماعي مسلسل “موسى” الفنانة هبة مجدي باطلالة

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