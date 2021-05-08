9 مايو.. جامعة حلوان تبدأ دورة إعداد القيادات

يقيم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، أول برنامج تدريبي لإعداد القيادات جامعة حلوان، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأقر مجلس الجامعة، أن أول برنامج سيقام لأعضاء مجلس الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

ويقام برنامج تدريبي لإعداد القيادات بجامعة حلوان للسادة أعضاء هيئة التدريس بدرجة استاذ دكتور والراغبين في الترشح لمنصب عمداء الكليات وفقا للشروط الموضوعة من المجلس الاعلى للجامعات.

اقرأ ايضآ :

البحوث الفلكية : الصاروخ الصيني يمر على مصر اليوم من الساعة 10 ونصف مساءً .. والوقود ما زال موجودا به



أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تحرص إعداد القيادات والعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال عقد الدورات التدريبية لهم وذلك في عديد من الجوانب، والتى تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية و تطوير المعرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بما يحقق التنافسية المحلية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة.



وحدد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مواعيد إقامة الدورة التدريبية والتى تقام ابتدأ من يوم الأحد الموافق 9 مايو وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021 وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء بنظام الحضور فى المركز.

جامعة حلوان تنظم بطولة الشطرنج

جدير بالذكر انه قد نظمت إدارة النشاط الإجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بطولة الشطرنج المركزية البليدز (الخاطف/السريع) أون لاين، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج، وبمشاركة ٢١ كلية من كليات الجامعة.

حيث أقيمت البطولة بالنظام السويسري بعدد سبع جولات وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية التي تساهم في استغلال طاقات الشباب وتوجيه توجيهاً صحيحاً يفيدهم،ويعمل على تنمية روح التنافس الإيجابي الفعال لديهم، والتعرف والتواصل مع زملائهم وبناء علاقات إنسانية جديدة بجانب الترويح عن النفس.