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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيفي عبده تنعى الموسيقار جمال سلامة.. شاهد

فيفي عبده
فيفي عبده

نعت الفنانة فيفي عبده الموسيقار الكبير جمال سلامة، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت فيفي عبده صورة وكتبت"انا لله و انا اليه راجعون توفي الي رحمة الله الموسيقار الكبير جمال سلامة الله يرحمه و يجعل مثواه الجنة ويصبر أسرته يا رب".

 

شُيِّعَ اليوم الجمعة 7 مايو، جثمان الموسيقار الراحل جمال سلامة، بمقابر الأسرة في مدينة نصر؛ بعدما وافته المنية، صباحا، عن 75 عاما؛ متأثرا بفيروس كورونا المستجد.


وحضر عدد من نجوم الفن ورموز المجتمع، جنازة الموسيقار جمال سلامة، على رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالإضافة إلى الفنانين " أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، نبيلة عبيد، مني عبدالغني»، وآخرين. 


وقدم الراحل خلال مسيرته الفنية عشرات الأعمال الفنية لكبار المطربين أمثال شادية وصباح وسميرة سعيدة وماجدة الرومي، كما وضع الموسيقى التصويرية والألحان لعدد كبير من الأعمال الدرامية المهمة، أبرزها مسلسل “لا إله إلا الله”.
 
وتعاون الموسيقار جمال سلامة مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي، ومن أشهر ألحانه، أغنية "ساعات ساعات" للشحرورة صباح، كما لحّن لـ"سميرة سعيد" أغنية "احكي يا شهرزاد" و"مش حتنازل عنك" و"قال جاني بعد يومين".

فيروس كورونا المستجد وزيرة الثقافة جمال سلامة نجوم الفن جنازة الفنانة فيفي عبده الموسيقار الموسيقار جمال سلامة

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