الاتحاد السكندري يستعد لمواجهة إنبي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق تدريباته اليومية على ملعب النادي استعدادا لمواجهة إنبي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.

ورفض حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إراحة اللاعبين عقب الهزيمة التي تلقائها من منافسه الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس " الخميس"، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري والتي انتهت لصالح المارد الأهلي بهدفين مقابل هدف .

وحرص حسام حسن على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل خوض التدريبات اليومية مطالبهم بتصحيح كافة الأخطاء وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة من أجل مصلحة الجماهير وضمان العودة إلي المربع الذهبي من جديد .

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 29 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز .

وانتهت أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ ٢٠ من بطولة الدوري الممتاز.



