الهلال يتقدم على الشباب بثلاثة أهداف لهدف في قمة الدوري السعودي

تقدم فريق الهلال على نظيره الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الشوط الاول من المباراة التي تجمعهما في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.

افتتح الفرنسي بافتيمبي جوميز التسجيل للهلال في الدقيقة الثالثة، بضربة رأسية من متابعة للضربة الركنية التي نفذها زميله الإيطالي سبابستيان جيوفينكو من الجهة اليمنى.

رد الشباب جاء سريعًا، حيث تمكن فابيو مارتينيز من تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية فشل حارس مرمى الهلال في التصدي لها.

وفي الدقيقة 25، عاد جوميز ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 45، تحصل الأرجنتيني إيفر بانيجا على البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء لسوء السلوك مع حكم المباراة، ليلعب الشباب منقوصًا بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، أحرز الأرجنتيني فييتو الهدف الثالث للهلال، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتقاسم الفريقان صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، قبل 4 جولات من النهاية.