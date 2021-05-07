عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

منها تقاعس صاحب العمل عن علاج الموظف المصاب..

احذر.. الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه تواجه أصحاب العمل في هذه الحالة

إصابة عمل
إصابة عمل

قانون التأمينات والمعاشات الجديد، أحد أبرز القوانين المهمة، التى تستهدف الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة، والتي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة، والعجز والوفاة، إلى جانب وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، وإنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، علاوة على دمج قوانين التأمين الاجتماعى، فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى. 

وألزم القانون برقم 148 لسنة 2019، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الموظف والعامل المصاب أثناء العمل، وحدد عقوبة التقاعس والإهمال في ذلك.

وتنص المادة 167 بالقانون، على أن يعاقب  الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة ارتكابه أيا من الأفعال الآتية:

(أ) عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

(ب) عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

 

txt

مقترح برلماني يلزم القطاع الخاص بمعاملة العامل مريض كورونا " إصابة عمل"

txt

المركزي للإحصاء: 55.2% من إصابات العمل في نشاط الصناعات التحويلية للنصف الأول من 2020

 

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه في حال ارتكابهم أيا من الأفعال الآتية:

(أ) عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة .

(ب) عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه.

 (ج) الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم توريد هذه المبالغ إلى الهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

قانون التأمينات والمعاشات الجديد تأمين الشيخوخة العجز الدستور المصري الموظف القطاع العام المصاب التأمين الإجتماعي

موضوعات متعلقة

بعد مقترح اعتبار كورونا "إصابة عمل".. هذه حقوق مصابي القطاع الخاص

نائبة تعد تعديلا تشريعيا يسمح بوجود فترة انتقالية فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ترشيحاتنا

الجمهور يُحيي غادة عبد الرازق على تويتر: "انتي نمبر وان الدراما السنادي"

احذر.. الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه تواجه أصحاب العمل في هذه الحالة

الهلال يتقدم على الشباب بثلاثة أهداف لهدف في قمة الدوري السعودي

اقتحام المسجد الأقصى|إصابة 53 فلسطينيًا في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية

خبير الأمراض المعدية يقدم روشتة المناعة والوقاية من كورونا : تناول هذه الأغذية

ورطة إنسانية .. مواطنون ينصحون أما مصرية بعدم إقامة فرح لابنها فى ظل كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من مجلس التعاون الخليجي بشأن إسرائيل

احذر.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لمتعاطي المخدرات.. مشروع قانون

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

مواطن يبكي أمام الرئيس.. والسيسي: أنا تحت أمرك هنفذ كل اللي تؤمر بيه| شاهد

عاجل ..تعطل الحركة المرورية بسبب حريق سيارة ملاكي بكوبري المعرض بطنطا ..صور

ليفربول يواجه أزمة كبيرة بسبب محمد صلاح الموسم المقبل.. تفاصيل

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعيد.. أفكار لتزيين المنزل من صنع يديك

السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات»..ديوانْ أخْلاقِ الإسْلامْ

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ