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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب الإصابة بـ الإمساك في شهر رمضان

أسباب الإمساك في
أسباب الإمساك في رمضان

يعتبر الإمساك من أكثر المشاكل الصحية التي تصيبنا في شهر رمضان، ويحدث ذلك بسبب نقص كمية المياه في الجسم، الأمر الذي يجعلنا نشعر بعدم الراحة والانتفاخ خلال اليوم.

 

أسباب حدوث الإمساك في رمضان 



وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه يمكن ان يحدث الإمساك في الأيام الأولى من شهر رمضان وتنتهي بمجرد ان تعتاد المعدة والجسم على الصيام، إلا ان هناك بعض الأشخاص قد يستمر لديهم الأمر خلال شهر رمضان بدون معرفة الأسباب وراء حدوثه.
 

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وأفاد القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام،  بأنه في بعض الحالات يجد الصائم أنه يعاني من الإمساك وصعوبة في إتمام عملية الإخراج بشكل يومي وطبيعي، وقد تكون هذه العملية معاناة قاسية تسبب الكثير من المتاعب.
 

أسباب الإمساك في رمضان 



وتابع القيعي، أنه يمكن معرفة الأسباب وراء الإمساك ان نتجنب حدوثه، ومن أبرز أسباب حدوث الإمساك في شهر رمضان ما يلي:


-  عدم شرب الماء بكمية كافية.
- عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف، مثل : الخضروات والعيش البلدي والشوفان.
- الإمتناع عن تناول الكربوهيدرات من النظام الغذائي.
- تقليل كمية الأكل لأقل حد ممكن.
- قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة.

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