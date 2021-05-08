مفيدة وصحية.. طريقة عمل القطايف بالتمر

القطايف بالتمر

تعتبر طريقة عمل القطايف بالتمر أحد الحلويات الشهيرة الموجودة داخل المطبخ العربى، ويمكن تجهيزها في شهر رمضان، والخروج عن الطرق المعتادة لعمل القطايف، بالإضافة إلى أنها وصفة صحية عن الوصفات التقليدية.



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل القطايف بالتمر بمكونات بسيطة وغير مكلفة تجديها داخل مطبخك، وهى وصفة صحية و مفيدة ايضا لمرضى السكري للأطفال ولمن يتبعون حمية غذائية، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل القطايف بالتمر

طريقة عمل القطايف بالتمر



مقادير طريقة عمل القطايف بالتمر :



2 كوب طحين

2 كوب حليب سائل

ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة صغيرة بايكينج باودر

كوب زيت نباتي

الحشوة :

115 غ تمر مطحون

½ ملعقة صغيرة ماء زهر

للتزيين :

سمسم

جوز

شيرة



طريقة عمل القطايف بالتمر :



1. في وعاء يخلط الطحين مع الخميرة، الحليب، البايكنغ باودر و ونتركهم لمدة ساعة من الوقت.

2. في مقلاة ساخنة على النار نضع مقدار من العجين كما هو واضح أمامك، ثم تخبز في الفرن لمدة 10 دقائق بقوالب الكب

كيك بعد أن تدهن وحدات القطايف بالزيت

3. يخلط التمر مع ماء الزهر.

4. بعد أن تبرد العجين يتم حشو القطايف بالتمر ثم تزين بـ الجوز، والسمسم والقطر، ثم تقدم القطايف .