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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرفة التجارية بالجيزة تشدد على التجار الالتزام بالإجراءات الاحترازية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شددت الغرفة التجارية بالجيزة، على جميع المحلات التجارية بالمحافظة، بضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الأسبوعين القادمين، والالتزام بمواعيد الغلق المقررة، وهي الساعة التاسعة مساءً؛ حفاظا على سلامة الجميع، سواء المترددين علي المحلات أو العاملين بها.
 

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وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنه يجب على محلات الملابس والحلويات الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم السماح للعاملين أو المستهلكين بالدخول إلى المحل، دون الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، بضرورة ارتداء الكمامات خلال فترة التواجد به، إضافة إلى ضرورة الالتزام بعدم السماح للمواطنين بالتكدس داخل المحل، وتنظيم عمليات الدخول والخروج حرصا على سلامة الجميع.
 

وأضاف "إمبابي"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه يجب على جميع الأنشطة التجارية غير المواد الغذائية "السوبر ماركت "والدوائية "الصيدليات " ضرورة الالتزام بمواعيد الغلق المعلنة من مجلس الوزراء هي التاسعة مساءً، مشيرا إلى أي مخالفة لتلك المحلات ستعرضهم للمساءلة القانونية ووقف النشاط. 


وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إلى أنه يجب على جميع المطاعم تفعيل خدمة التوصيل إلى المنزل وذلك حفاظا على أعمالهم واستثماراتهم وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يعاني منها العالم أجمع بانتشار فيروس كورونا وضرورة ان يكون هناك بدائل تسمح استمرار النشاط التجاري بصورة شبه طبيعية ولذلك خدمة التوصيل تعد افضل البدائل.

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