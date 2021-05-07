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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"صحة النواب" تكشف حقيقة وصول سلالة كورونا الهندية إلى مصر

سلالة كورونا الهندية
سلالة كورونا الهندية

نفت النائبة، ايناس عبد الحليم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وبين أوساط بعض المواطنين، بشأن دخول السلالة الهندية إلى مصر، مؤكدة أن الدولة بذلت جهودا مضنية للتصدي لجائحة كورونا، وتوفير جميع المستلزمات الطبية، وبكميات وفيرة؛ لمواجهة أي حالات طوارئ مفاجئة.


وأوضحت “عبد الحليم”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن طبيعة أي فيروس، أنه يحمل صفة التحور، إلى جانب خضوعه لتغيرات كبيرة ومفاجئة، من فترة لأخرى، مشيرة إلى أن السبب الأساسي والرئيسي في ما وصلت إليه الهند الآن من تزايد حاد في عدد الاصابات وكذا الوفيات؛ يرجع في المقام الأول إلى التجمعات التي أعقبت فترة الاحتفالات بالأعياد؛ الأمر الذي جعل هناك سرعة كبيرة في انتشار الفيروس، معقبة: "كل ما الفيروس يتحور؛ كلما كانت مقاومته لبروتوكولات العلاج الموجودة في وقتنا الحالي أصعب".

 

وأشارت “عبد الحليم” إلى أن أطباء الحجر الصحي في الآونة الأخيرة، بذلوا جهودا كبيرة في المراقبة، حيث أنهم وتحت إشراف الدكتور حازم جسيم، مدير الحجر الصحي، قاموا بتشغيل الجهاز على الركاب القادمين من الهند عن طريق الخطوط القطرية، مشيدة  بنجاح الجهاز، وتمكنه من الكشف عن إصابة راكب هندي "29 عاما" بالرغم من حمله لـ" تحليل pcr سلبي"؛ الأمر الذي جعل أطباء الحجر يأخذون مسحة منه، وتبين في وقت قصير أنه مصاب بالفيروس، فتم عزله على الفور بإحدى صالات المطار، وإعادته على نفس الرحلة التي وصل عليها.

 

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خريطة انتشار سلالة كورونا الهندية في الدول العربية

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فيديوجراف.. كيف تمنع مصر سلالة كورونا الهندية الفتاكة من دخول البلاد؟

 

وشددت على مواصلة الجهود، وضرورة وجود رقابة على جميع المنافذ الرسمية التابعة للدولة، إلى جانب الحرص على متابعة حركات الدخول والخروج لحركة المطارات كافة؛ لتحقيق اشتراطات السلامة، وعدم السماح- بأي شكل من الأشكال- بترك فجوة ولو صغيرة، تسمح بدخول سلالة الهند المتحورة إلى وطننا الحبيب مصر.

 

وحذرت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، جميع المواطنين، من عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومن التجمعات، لا سيما العائلية، خلال الأيام القادمة، منوهة بأن الموجة الثالثة لـ فيروس كورونا، شرسة، وفتاكة، وحال تمكنها من شخص؛ تأخذ أفراد عائلته تباعا.

 

واستطردت: مصر نجحت بفضل الله في تخطي الموجة الثانية من فيروس كورونا بأمان، مؤكدة أنه في حال التزامنا بتلقى جرعات التطعيم، إلى جانب اتباع الإجراءات الاحترازية؛ سنتكمن من عبور الموجة الثالثة أيضًا بسلام.

بمجلس النواب السلالة الهندية جائحة كورونا الحجر الصحي صالات المطار المنافذ الرسمية الإجراءات الاحترازية الموجة الثالثة لفيروس كورونا فيروس كورونا مستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد عوض تاج الدين بروتوكولات العلاج

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