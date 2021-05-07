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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وهدان يتقدم بطلب إحاطة لحل أزمة تكليف الصيادلة دفعة 2018 و2019

النائب سليمان وهدان،
النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئه البرلمانية لحزب الوفد

تقدم النائب، سليمان وهدان رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة الصحة بشأن حل ازمه تكليف الصيادله دفعه 2018 2019 واكد وهدان في طلبه بان هناك تمييز ما بين الخريجين من نفس الكليه من ابناء الشعب المصري احدهم حصل على فرصه والاخر لم يحصل على فرصه عمل وهذا يطعن في مبدأ الشفافية .

 

 واضاف وهدان بأن هذه المشكله تاتي في ظروف صعبه يمر بها العالم وكذلك في ظروف عظمت فيها كل دول العالم دور الطب و المنظومه الصحيه بشكل بشكل عام سواء الاطباء او الصيادله مشددا علي  ضروره ايجاد حل فوري وعاجل للازمه مطالبا بإدراج طلب الاحاطه باجتماعات لجنه الصحه بمجلس النواب.

 

 

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حماة الوطن يساهم في حل أزمة تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019

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أزمة تكليف الصيادلة.. اقتراح برلماني بتحصيل رسم 1% من المستشفيات الخاصة.. وطلب إحاطة لتعيين جميع الخريجين

 

 

وشدد وهدان علي ضرورة توفير عدد من الدرجات المالية، وإعادة تكليف الصيادله ولحضور الوزيرة، لحل هذا المشكله من أجل مستقبل وحياة كريمه لأبنائنا.

 

 

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