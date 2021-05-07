وهدان يتقدم بطلب إحاطة لحل أزمة تكليف الصيادلة دفعة 2018 و2019

تقدم النائب، سليمان وهدان رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة الصحة بشأن حل ازمه تكليف الصيادله دفعه 2018 2019 واكد وهدان في طلبه بان هناك تمييز ما بين الخريجين من نفس الكليه من ابناء الشعب المصري احدهم حصل على فرصه والاخر لم يحصل على فرصه عمل وهذا يطعن في مبدأ الشفافية .

واضاف وهدان بأن هذه المشكله تاتي في ظروف صعبه يمر بها العالم وكذلك في ظروف عظمت فيها كل دول العالم دور الطب و المنظومه الصحيه بشكل بشكل عام سواء الاطباء او الصيادله مشددا علي ضروره ايجاد حل فوري وعاجل للازمه مطالبا بإدراج طلب الاحاطه باجتماعات لجنه الصحه بمجلس النواب.

وشدد وهدان علي ضرورة توفير عدد من الدرجات المالية، وإعادة تكليف الصيادله ولحضور الوزيرة، لحل هذا المشكله من أجل مستقبل وحياة كريمه لأبنائنا.