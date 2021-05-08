78 مليار درهم تداولات الأجانب غير العرب في الأسهم الإماراتية منذ بداية 2021

تواصل تدفق السيولة الأجنبية غير العربية إلى أسواق المال الإماراتية ما رفع إجمالي قيمة صفقات المستثمرون الأجانب من غير العرب إلى نحو 78 مليار درهم بيعا وشراء منذ بداية العام 2021 و حتى اليوم وذلك وفقا للأرقام التي توثقها الأسواق المالية في كل من أبوظبي و دبي.

وأظهرت الأرقام ذاتها أن عمليات التداول التي نفدها المستثمرون الأجانب من غير العرب أسفرت عن ارتفاع صافي استثماراتهم في الأسواق المالية إلى نحو 1.7 مليار درهم تقريبا منذ بداية العام الجاري.

و يعكس الحجم الكبير للسيولة الأجنبية غير العربية التي تم ضخها في الأسواق المالية منذ بداية العام الجاري الثقة الكبيرة التي باتت تحظى بها أسواق الإمارات من قبل هذه الشريحة من المستثمرين.

وشكلت تداولات المستثمرين الأجانب من غير العرب نحو 32% من اجمالي التداولات المسجلة في الأسواق المالية منذ بداية العام الجاري وهي من أعلى النسب المسجلة في الأسواق منذ عدة سنوات.

وتفصيلا فقد بلغ اجمالي تداولات الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية 67.1 مليار درهم بيعا وشراء منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم حسب الأرقام الصادرة عن السوق.

و جاءت حصيلة تعاملات الأجانب في سوق العاصمة نتيجة عمليات شراء بقيمة 34.1 مليار درهم يقابلها عمليات بيع بقيمة 32.95 مليار درهم وبذلك بلغ صافي الإستثمار لهذه الشريحة من المستثمرين 1,15 مليار درهم تقريبا في فترة الرصد.

و في سوق دبي المالي بلغ إجمالي تداولات الأجانب غير العرب 10.9 مليار درهم بيعا وشراء منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخ 6 مايو وفقا للأرقام الصادرة عن السوق.

و فيما بلغت قيمة مشتريات الأجانب في السوق 5.68 مليار درهم فقد وصلت قيمة مبيعاتهم 5.11 مليار درهم ليبلغ صافي استثماراتهم 570 مليون درهم.