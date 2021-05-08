عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

78 مليار درهم تداولات الأجانب غير العرب في الأسهم الإماراتية منذ بداية 2021

صدى البلد

تواصل تدفق السيولة الأجنبية غير العربية إلى أسواق المال الإماراتية ما رفع إجمالي قيمة صفقات المستثمرون الأجانب من غير العرب إلى نحو 78 مليار درهم بيعا وشراء منذ بداية العام 2021 و حتى اليوم وذلك وفقا للأرقام التي توثقها الأسواق المالية في كل من أبوظبي و دبي.

وأظهرت الأرقام ذاتها أن عمليات التداول التي نفدها المستثمرون الأجانب من غير العرب أسفرت عن ارتفاع صافي استثماراتهم في الأسواق المالية إلى نحو 1.7 مليار درهم تقريبا منذ بداية العام الجاري.

و يعكس الحجم الكبير للسيولة الأجنبية غير العربية التي تم ضخها في الأسواق المالية منذ بداية العام الجاري الثقة الكبيرة التي باتت تحظى بها أسواق الإمارات من قبل هذه الشريحة من المستثمرين.

وشكلت تداولات المستثمرين الأجانب من غير العرب نحو 32% من اجمالي التداولات المسجلة في الأسواق المالية منذ بداية العام الجاري وهي من أعلى النسب المسجلة في الأسواق منذ عدة سنوات.

وتفصيلا فقد بلغ اجمالي تداولات الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية 67.1 مليار درهم بيعا وشراء منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم حسب الأرقام الصادرة عن السوق.

و جاءت حصيلة تعاملات الأجانب في سوق العاصمة نتيجة عمليات شراء بقيمة 34.1 مليار درهم يقابلها عمليات بيع بقيمة 32.95 مليار درهم وبذلك بلغ صافي الإستثمار لهذه الشريحة من المستثمرين 1,15 مليار درهم تقريبا في فترة الرصد.

و في سوق دبي المالي بلغ إجمالي تداولات الأجانب غير العرب 10.9 مليار درهم بيعا وشراء منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخ 6 مايو وفقا للأرقام الصادرة عن السوق.

و فيما بلغت قيمة مشتريات الأجانب في السوق 5.68 مليار درهم فقد وصلت قيمة مبيعاتهم 5.11 مليار درهم ليبلغ صافي استثماراتهم 570 مليون درهم.

الاسهم الإماراتية الاسهم الامارات اسواق المال المستثمرون الأجانب

ترشيحاتنا

بيان عاجل من السعودية بشأن أحداث القدس

وفاة والد المنتج نصر محروس متأثرا بإصابته بـ كورونا

البيت الأبيض: نحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية ضد روسيا

اندلاع حريق خلف مسجد أحمد بن طولون بالسيدة زينب

شيخ الأزهر ينعى الدكتور أسامة شفيع المدرس بقسم الشريعة الإسلامية

دعاء ليلة القدر وعدد الملائكة التي تنزل فيها الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

بيان عاجل من السعودية بشأن أحداث القدس

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر على مصر الآن

قرار عاجل من العاهل السعودي بشأن باكستان

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعيد.. أفكار لتزيين المنزل من صنع يديك

السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

نسرين حجاج تكتب: اللى مالوش كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ