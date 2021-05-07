ألفت عمر: ابني سليم أحلى حاجة في حياتي.. فيديو

قالت الفنانة ألفت عمر، إن ألم الزواج ليس جرح مشاعر فقط ولكن جرح في الدماغ، ويجب على الإنسان عدم الالفتات إلى مشاكله الشخصية على حساب حياته المهنية لعدم الوقوع في الأخطاء السابقة، لافتة إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى فشل الإنسان في حياته العملية والمهنية.

وأضافت ألفت عمر خلال لقاء ببرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "مشاكلي الشخصية أثرت على حياتي الفنية.. "إبني سليم أحلي حاجة في حياتي والنظرة في عينه بالدنيا كلها وربنا عوضني بيه عن أي حاجة وحشة حصلتلي في حياتي".

ونفت ألفت عمر تصريح سابق نسب إليها “أنها تريد إنجاب 5 أطفال”، لافتة إلى أنها دائما ما تدعو إلى تنظيم النسل بإنجاب طفلين على الأكثر لمواجهة الزيادة السكانية فيجب على الجميع التوزان بين الأشياء والأمور حتي لا يتحمل أعباء لا يقدر عليها".