عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ألفت عمر: ابني سليم أحلى حاجة في حياتي.. فيديو

ألفت عمر
ألفت عمر

قالت الفنانة ألفت عمر، إن ألم الزواج ليس جرح مشاعر فقط ولكن جرح في الدماغ، ويجب على الإنسان عدم الالفتات إلى مشاكله الشخصية على حساب حياته المهنية لعدم الوقوع في الأخطاء السابقة، لافتة إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى فشل الإنسان في حياته العملية والمهنية.

وأضافت ألفت عمر خلال لقاء ببرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "مشاكلي الشخصية أثرت على حياتي الفنية.. "إبني سليم أحلي حاجة في حياتي والنظرة في عينه بالدنيا كلها وربنا عوضني بيه عن أي حاجة وحشة حصلتلي في حياتي".

ونفت ألفت عمر تصريح سابق نسب إليها “أنها تريد إنجاب 5 أطفال”، لافتة إلى أنها دائما ما تدعو إلى تنظيم النسل بإنجاب طفلين على الأكثر لمواجهة الزيادة السكانية فيجب على الجميع التوزان بين الأشياء والأمور حتي لا يتحمل أعباء لا يقدر عليها".  

 

ألفت عمر

ترشيحاتنا

عقب عرضه فى الاختبار 2 .. قصة النقيب الحايس فى معركة الواحات

90 ألفا.. الصحة: تلقي الرئيس السيسي للقاح كورونا أحدث طفرة في التسجيل..فيديو

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني قضى دقيقتين و20 ثانية في الأجواء المصرية|تفاصيل

البحوث الفلكية : الصاروخ الصيني سيمر على غرب الصحراء الغربية مرة أخرى .. فجر اليوم

ليستر سيتي يخسر من نيوكاسل 2-4 في الدوري الإنجليزي

الاختيار 2|أبطال حادث طريق الواحات.. إللي صان عرض الوطن زي إللي خان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر على مصر الآن

تحذير عاجل.. الصاروخ الصيني قد يسقط فوق إسطنبول وأنقرة

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

بيان عاجل من مجلس التعاون الخليجي بشأن إسرائيل

احذر.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لمتعاطي المخدرات.. مشروع قانون

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

مواطن يبكي أمام الرئيس.. والسيسي: أنا تحت أمرك هنفذ كل اللي تؤمر بيه| شاهد

اقتحام المسجد الأقصى|إصابة 53 فلسطينيًا في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعيد.. أفكار لتزيين المنزل من صنع يديك

السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

نسرين حجاج تكتب: اللى مالوش كبير

ياسر عبيدو يكتب: انحدار الذوق ووعى المجتمع

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات»..ديوانْ أخْلاقِ الإسْلامْ

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ