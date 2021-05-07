الهلال يكتسح الشباب بخماسية ويقترب من حسم لقب الدوري السعودي

اكتسح فريق الهلال نظيره الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.

افتتح الفرنسي بافتيمبي جوميز التسجيل للهلال في الدقيقة الثالثة، بضربة رأسية من متابعة للضربة الركنية التي نفذها زميله الإيطالي سبابستيان جيوفينكو من الجهة اليمنى.

رد الشباب جاء سريعًا، حيث تمكن فابيو مارتينيز من تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية فشل حارس مرمى الهلال في التصدي لها.

وفي الدقيقة 25، عاد جوميز ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 45، تحصل الأرجنتيني إيفر بانيجا على البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء لسوء السلوك مع حكم المباراة، ليلعب الشباب منقوصًا بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، أحرز الأرجنتيني فييتو الهدف الثالث للهلال، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، سجل ناصر الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة 66، قبل أن يختتم محمد كانو مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 83.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال للنقطة 51 في صدارة جدول الترتيب، ليقترب من حسم لقب الدوري، بينما توقف رصيد الشباب عند 48 نقطة في المركز الثالث، قبل 4 جولات من النهاية.