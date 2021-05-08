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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة الأهرام الكندية: نسعى لإنشاء كليتى طب بشرى وتمريض

رئيس جامعة الاهرام
رئيس جامعة الاهرام الكندية

قال  الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية ،أنه منذ بدء الفصل الدراسي الثاني تم تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة، وذلك مع ارتفاع أعداد كورونا خلال الفترة الماضية، مشرا الي انه يتم المتابعة يوميا لطبيق الإجراءات الاحترازية 

 

وأوضح رئيس جامعة الأهرام الكندية انه سير العملية التعليمية تسير  وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس

 

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وأضاف الدكتور صديق خلال تصريحاته لصدى البلد  أن الجامعة تسعي لإنشاء كليتى الطب البشرى والتمريض والمستشفى التعليمى الجامعى لاكتمال منظومة كليات القطاع الطبى، بالإضافة إلى اعتماد برامج الدراسات العليا بكافة الكليات، ضمن رؤية الجامعة 2023. .

 

وأكد أن الجامعة ستشهد طفرة فى الفترة المقبلة على مستوى تطوير منظومة جودة التعليم لتتماشى مع خطط التعليم الهجين التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والحصول على اعتماد الهيئة القومية لجودة التعليم لكافة الكليات، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعة وتحديث البرامج التعليمية بما يتفق مع المعايير العالمية .

 

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وأشار الدكتور صديق عبد السلام إلى ان الجامعة تمكنت خلال انطلاقتها الثانية التى تضمنت إضافة 3 كليات جديدة فى سنتين فقط، وماهو يمثل 50% من قوة الجامعة .


وأوضح عبدالسلام أن جامعة الأهرام الكندية تعد نموذجًا يحتذى به فى الجمع بين التوأمة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالى المتقدم فى كندا والولايات المتحدة وألمانيا وتعزيز الهوية المصرية المتمثلة فى منظومة بناء الإنسان المصرى التى تنادى بها القيادة السياسية.

 

ووعد رئيس جامعة الأهرام الكندية بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاهتمام بالشركات الدولية ومنح درجات مشتركة ومزدوجة مع جامعات علمية كبرى مما يؤهل خريج الجامعة للتنافس بقوة فى السوق المحلى والاقليمى والدولى، حيث أن الجامعة ساهمت منذ إنشائها فى 2005 فى تطوير منظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى وربطها بالمعايير الدولية.

 

الجدير بالذكر أعلن الدكتور صديق عبد السلام، رئيس الجامعة الأهرام الكندية، عن تقديم الجامعة لثلاث منح دراسية ببرنامج ماجستير الدراسات الإعلامية المستحدثة لطلاب دول حوض النيل بعد مخاطبة الجهات ذات الصلة، جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات اليوم الأفريقي السنوى الثالث تحت عنوان "المرأة نحو ريادة القارة السمراء" بالجامعة من تنظيم النادى الأفريقي برئاسة الدكتورة إيناس أبو يوسف، عميد كلية الإعلام، بمشاركة مبادرة أفروميديا الإعلامية.

وأشار الدكتور صديق عبد السلام إلى أن الجامعة تسعى للانضمام إلى اتحاد الجامعات الأفريقية، الذى يرأسه دورته الحالية جامعة الأزهر، لتعزيز البعد الأفريقى للجامعة، بجانب تدشين مكتب لمكافحة العنف ضد المرأة والمساوة بين الجنسين، تماشيًا مع التوجه الرئاسى الداعم للمرأة منذ ثورة 30 يونيو حتى أصبحت التجربة المصرية فى تمكين المرأة مثالًا يحتذى به فى القارة السمراء.

وكرم رئيس الجامعة الدكتورة عواطف عبد الرحمن، الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية، باعتبارها أحد رواد الحركة النسوية لدعم المرأة الإفريقية، حيث أكدت أن قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أعادت الروح إلى العلاقات المصرية الإفريقية بعد فترة فتور طويلة، حيث سارت على خطاه الجامعات المصرية والتى تبلور فى إدخال ماجستير الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة.

وأكدت الدكتورة إيناس أبو يوسف، رئيس النادى الأفريقى، على أهمية ربط جسور التواصل بين الطلاب المصريين وباقى الدول الإفريقية من خلال التكامل الفعاليات التى ينظمها النادى الأفريقى بالجامعات منذ عام 2018، والتى تهدف فى المقام الأول إلى الانفتاح نحو افريقيا عن الطريق التبادل الطلابى والحضارى، فى ظل القفزة العملاقة التى قامت بها مصر فى تطوير وتنويع روافدها الحضارية مثل المتحف القومى للحضارة المصرية.

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