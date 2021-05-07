ألفت عمر: الزواج الثاني أصعب من الأول.. فيديو

قالت الفنانة ألفت عمر، إن التجارب التي يمر بها الإنسان في حياته تترك داخله جروح أو علامات، ولكي يعبر أي تجربة مر بها في حياته، يجب أن يقف على أرض صلبة، ثم يختار جيدا، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالزواج مرة أخرى.

وأضافت ألفت عمر خلال لقاء ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الزواج مرة أخرى ليس من ضمن أهدافها حاليا، لأن الاختيار الثاني يكون أصعب بكثير من الزواج الأول، لأنه في هذه الحالة يكون الشخص لديه خبرة ويبدأ في المقارنات بين السلبيات والإيجابيات وغير ذلك.

وتابعت، أن تجربة زواجها كانت قاسية، ولهذا لا تفكر حاليًا في الزواج، قائلة: “لو هتجوز تاني يبقى لازم أتعالج الأول، لأن أي تجرية قاسية تترك بداخلنا علامات وجروح يجب أن تعالج أولا، لنبدأ تجربة أخرى”.

وأردفت ألفت عمر، أن الوسط الفني غدار، والفن يسرق حياة الممثل بشكل أو بآخر، فالفنان دائما ما يبحث عن دور وعمل جيد يقدمه، بعكس المخرج أو أي شخص يعمل خلف الكاميرا، وبالتالي يجب على الممثل أن يعيش جوانب حياته الأخرى بجانب الفن.

