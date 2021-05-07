مطار القاهرة يرحل 6 ركاب هنود بسبب إصابتهم بفيروس كورونا

أعادت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، ترحيل 6 ركاب هنود الجنسية مرة أخرى، فور وصولهم المطار، بسبب ثبوت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعهم للاختبار السريع ID NOW COVID-19 Test داخل صالات المطار.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، لفحوصات الركاب القادمين على متن رحلة الخطوط القطرية القادمة ترانزيت من الهند، وعددهم 45 راكباً، تبين إصابة 6 ركاب هنود الجنسية بين القادمين.

قام أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة تحت إشراف الدكتور حازم حسين بعزل الـ 6 ركاب، بعيداً عن باقي ركاب الرحلة، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة حيالهم، حتى تم ترحيلهم مرة أخرى من المطار على متن رحلتين مختلفتين للخطوط القطرية، حيث غادر 5 ركاب على متن رحلة واحدة، والرحلة الثانية تم ترحيل الراكب السادس على متنها.

وشددت سلطات مطار القاهرة الدولي، من إجراءاتها الوقائية، على ركاب الرحلات القادمين من الهند والبرازيل وأمريكا اللاتينية، بإدخال اختباراً جديداً إضافياً يسمى ID NOW COVID-19 Test، وهو اختبار سريع تظهر نتيجته التحليلة في مدة لا تتجاوز الـ 13 دقيقة، لتبين في الحال إيجابية إصابة الشخص مصاباً بالفيروس من سلبيته.

ولا يعفي هذا الاختبار، ركاب الدول المذكورة من تحليل PCR الأساسي المقرر إجبارياً من قبل الحكومة المصرية على جميع القادمين من جميع دول العالم إلى مصر بلا استثناء لركاب أي دولة، قبل موعد الرحلة بـ 72 ساعة، ويعفى منه الأطفال دون 6 سنوات من جميع الجنسيات.