اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية .. موضوع خطبة الجمعة الأولى من شوال

قررت وزارة الأوقاف أن تكون خطبة الجمعة الأولى من شوال ١٤٤٢هـ الموافقة ١٤ من مايو ٢٠٢١ م تحت عنوان : " اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم " ، بيان لسعة وكثرة وتعدد طرق وأبواب الخير في ديننا الحنيف .



في سياق آخر صدر أمس الجمعة الجزء التاسع من "موسوعة الخطب العصرية" بتقديم وإشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

وتنوعت موضوعات هذا الجزء ما بين قضايا إيمانية وتربوية وأخلاقية ، تهدف إلى إيقاظ الضمائر وتهذيب الأخلاق، وقضايا اجتماعية تسهم في دعم وتقوية أواصر المودة والرحمة بين أبناء المجتمع، وتسهم في حفظ تماسكه وتلاحم نسيجه ، وأخرى تتصل بالمعاملات التي تعد جزءًا لا يتجزأ من السلوك القويم للمسلم ، وقضايا وطنية تهدف إلى تقوية روح الولاء و الانتماء الوطني والحفاظ على أمن الوطن واستقراره ، إضافة إلى ما لا غنى عنه من بعض خطب المناسبات .

ويتناول هذا الجزء العديد من القضايا العصرية ، من أهمها : تقدير المصلحة وتنظيم المباح ، ومفهوم التنمية الشاملة ، وتنظيم النسل ، وإتقان الصنائع والحرف ، ومتطلبات الولاء والانتماء الوطني ، ومخاطر الهجرة غير الشرعية ، وغير ذلك من الموضوعـات المهمـة التي تسهـم في بناء الوعي ونشر الفكر الوسطي المستنير .