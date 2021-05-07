منتخب هولندا لسيدات كرة السلة 3X3 يصل القاهرة استعدادًا لتصفيات أولمبياد طوكيو

وصلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بعثة المنتخب الهولندي لسيدات كرة السلة 3×3، لخوض معسكر مغلق بالقاهرة، استعدادًا لتصفيات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري.

وكان في إستقبال المنتخب الهولندي محمد البرنس عضو لجنة 3×3 بالاتحاد المصري لكرة السلة.

ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب الهولندي وديا مع المنتخب المصري في مباراتين وديتين اليوم وغدًا.

وتضم قائمة منتخبنا 12 لاعبة وهن “ثريا محمد – نور علي طلعت – رضوى سالم – يارا أسامة – أسرار ماجد – كريمان محمد – نادين سلعاوي – ميرال أشرف – سلمى هشام – آية حافظ – هبة عبد الرحمن – حبيبة محمد”.