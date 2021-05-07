مي عمر: رفضت نسل الأغرراب في البداية بسبب محمد سامي.. فيديو

قالت الفنانة مي عمر إنه عندما عرض عليا مسلسل “نسل الأغراب” رفضته في البداية، مؤكدة أنه من أهم الأعمال في شهر رمضان، لأن محمد سامي مخرج متميز ويظهر الفنانين بشكل مختلف.

وأضافت مي عمر خلال لقائها ببرنامج العرافة عبر فضائية المحور: “شعرت أن عملي مع المخرج محمد سامي يسبب لنا الضرر، وأشعر أن مجهودي يذهب هباء”.

وتابعت مي عمر: “عندما أعمل مع المخرج محمد سامي لا أحصل على حقي بشكل كامل وأواجه اتهامات بأنني أشارك بسببه”.

وأشارت مي عمر إلى أن الهجوم الذي تواجهه أصابها بالضيق في البداية لكن محبة الناس هي الدالة على النجاح الذي حققته وذلك هو المهم.