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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أحمر.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

مي عمر
مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام ظهرت فيها بإطلالة تبرز جمالها.


وتألقت مي عمر،بفستان انيقن باللون الاحمر ومطعم بمجموعة من النقوشات، وانتعلت بوت حذاء باللون الأسود لأكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاة باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة انيقة ولافته،  ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط.

وتشارك مى عمر فى بطولة مسلسل نسل الاغراب بطولة كل من: دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.


مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما،

 

دراما اللون الاحمر الفنانة مى عمر اطلالة شركة سينرجي رمضان 2021 فستان احمر نسل الأغراب

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