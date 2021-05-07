المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

المرونة النفسية هي القدرة على التعامل عقليًا أو عاطفيًا مع الأزمة أو العودة إلى حالة ما قبل الأزمة بسرعةRESILIENCE. توجد المرونة عندما يستخدم الشخص العمليات والسلوكيات العقلية في تعزيز الأصول الشخصية وحماية الذات من الآثار السلبية المحتملة للضغوط. بعبارات أبسط ، توجد المرونة النفسية لدى الأشخاص الذين يطورون قدرات نفسية وسلوكية تسمح لهم بالبقاء هادئين أثناء الأزمات / الفوضى والانتقال من الحادث دون عواقب سلبية طويلة المدى.يُنظر إلى المرونة عمومًا على أنها "تكيف إيجابي" بعد المواقف العصيبة أو السلبية. عندما يتعرض الشخص للقصف من الإجهاد اليومي ، فإنه يعطل إحساسه بالتوازن الداخلي والخارجي ، ويطرح تحديات بالإضافة إلى الفرص. ومع ذلك ، يمكن أن يكون للضغوط الروتينية في الحياة اليومية آثار إيجابية تعزز المرونة. لا يزال مستوى التوتر الصحيح لكل فرد غير معروف. يمكن لبعض الناس التعامل مع كميات أكبر من التوتر من غيرهم. وفقًا لجيرمان وجيترمان (1996) ، فإن الإجهاد يحدث في مسار حياة الفرد في أوقات التحولات الحياتية الصعبة ، التي تنطوي على التغيير التنموي والاجتماعي ؛ أحداث الحياة المؤلمة ، بما في ذلك الحزن والخسارة ؛ والضغوط البيئية . المرونة هي التكيف المتكامل للجوانب الجسدية والعقلية والروحية في مجموعة من الظروف "الجيدة أو السيئة" ، وهو شعور متماسك بالذات قادر على الحفاظ على المهام التنموية المعيارية التي تحدث في مراحل مختلفة من الحياة. يوضح معهد الأطفال بجامعة روتشستر أن "أبحاث المرونة تركز على دراسة أولئك الذين يشاركون في الحياة بالأمل والفكاهة على الرغم من الخسائر المدمرة". من المهم أن نلاحظ أن المرونة لا تتعلق فقط بالتغلب على موقف شديد التوتر ، ولكن أيضًا الخروج من الوضع المذكور "بأداء كفء". تسمح المرونة للشخص بالانتعاش من الشدائد كشخص أقوى وأكثر حيلة. في عام 1979 أنه عندما يتم تقييم حدث ما على أنه مفهوم (يمكن التنبؤ به) ، ويمكن التحكم فيه (يمكن التحكم فيه) ، ومفيد إلى حد ما (قابل للتفسير) ، تكون الاستجابة المرنة أكثر احتمالا.

تظهر الاختلافات بين المعاني الحرفية للكلمات المترجمة أن هناك فهمًا مشتركًا لماهية المرونة. حتى إذا كانت الكلمة لا تُترجم مباشرة إلى "مرونة" في اللغة الإنجليزية ، فإنها تنقل معنى مشابهًا بدرجة كافية للمفهوم وتستخدم على هذا النحو داخل اللغة.إذا لم تكن هناك كلمة معينة للقدرة على الصمود في لغة ما ، فإن المتحدثين بهذه اللغة يخصصون عادةً كلمة مماثلة توحي بالمرونة بناءً على السياق. تستخدم العديد من اللغات كلمات تُترجم إلى "المرونة" أو "الارتداد" ، والتي تُستخدم في السياق لالتقاط معنى المرونة. على سبيل المثال ، تُترجم إحدى الكلمات الرئيسية لـ "المرونة" في اللغة الصينية حرفيًا إلى "الارتداد" ، وهي إحدى الكلمات الرئيسية لمصطلح "المرونة" في اليونانية تُترجم إلى "ترتد" ، وإحدى الكلمات الرئيسية لـ "المرونة" باللغة الروسية يُترجم إلى "المرونة" ، تمامًا كما هو الحال في الألمانية . ومع ذلك ، هذا ليس هو الحال بالنسبة لجميع اللغات.

نُشر أول بحث عن المرونة في عام 1973. استخدمت الدراسة علم الأوبئة ، وهو دراسة انتشار المرض ، لكشف المخاطر والعوامل الوقائية التي تساعد الآن في تحديد المرونة. وبعد عام ، ابتكرت المجموعة نفسها من الباحثين أدوات للنظر في الأنظمة التي تدعم تطوير المرونة.كان إيمي ويرنر من أوائل العلماء الذين استخدموا مصطلح المرونة في السبعينيات من القرن الماضى والتىتؤكد الثقافات الفردية ، مثل ثقافات الولايات المتحدة والنمسا وإسبانيا وكندا ، على الأهداف والمبادرات والإنجازات الشخصية. الاستقلال والاعتماد على الذات والحقوق الفردية تحظى بتقدير كبير من قبل أعضاء الثقافات الفردية. تعكس السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اهتمام الثقافة بالفردانية. الشخص المثالي في المجتمعات الفردية حازم وقوي ومبتكر. يميل الناس في هذه الثقافة إلى وصف أنفسهم من حيث سماتهم الفريدة - "أنا تحليلي ". نسبيًا ، في أماكن مثل اليابان والسويد وتركيا وغواتيمالا ، الثقافات الجماعيةالتأكيد على أهداف العمل الأسري والجماعي والتى تعزز قواعد هذه المجتمعات الوحدة والأخوة ونكران الذات. فى ضوء هذا تمارس العائلات والمجتمعات التماسك والتعاون. الشخص المثالي في المجتمعات الجماعية هو شخص جدير بالثقة وصادق وحساس وكريم - يؤكد على المهارات الشخصية. يميل الجماعيون إلى وصف أنفسهم من حيث أدوارهم - "أنا زوج صالح وصديق مخلص" .

منذ بداية البحث حول المرونة ، كرس الباحثون جهودهم لاكتشاف العوامل الوقائية التي تفسر تكيف الناس مع الظروف المعاكسة ، مثل سوء المعاملة ، أحداث الحياة الكارثية ، أو الفقر الحضري. ثم تم تحويل تركيز العمل التجريبي لفهم عمليات الحماية الأساسية. يسعى الباحثون للكشف عن كيفية مساهمة بعض العوامل (مثل الارتباط بالأسرة) في تحقيق نتائج إيجابية. في جميع هذه الحالات ، من الأفضل فهم المرونة على أنها عملية. ومع ذلك ، غالبًا ما يُفترض خطأً أنها سمة من سمات الفرد ، وهي فكرة يشار إليها عادةً باسم "المرونة". تظهر معظم الأبحاث الآن أن المرونة هي نتيجة قدرة الأفراد على التفاعل مع بيئاتهم والعمليات التي إما تعزز الرفاهية أو تحميهم من التأثير الساحق لعوامل الخطر. من الضروري فهم العملية أو دورة المرونة. عندما يواجه الناس حالة معاكسة ، فهناك ثلاث طرق يمكنهم من خلالها التعامل مع الموقف:

1- تنفجر مع الغضب

2- انغمس في مشاعر سلبية غامرة ، وخدر ، وأصبح غير قادر على الرد

3- ببساطة انزعج من التغيير التخريبي

فقط النهج الثالث يعزز الرفاهية. يتم توظيفه من قبل الأشخاص المرنين ، الذين ينزعجون من الحالة التخريبية وبالتالي يغيرون نمطهم الحالي للتعامل مع المشكلة. النهج الأول والثاني يقودان الناس إلى تبني دور الضحية من خلال إلقاء اللوم على الآخرين ورفض أي أساليب للتكيف حتى بعد انتهاء الأزمة. يفضل هؤلاء الأشخاص التصرف بشكل غريزي ، بدلاً من الاستجابة للموقف. أولئك الذين يستجيبون للظروف المعاكسة من خلال التكيف يحدث وقف للازمه . اما غير القادرون على التكيف يحدث لهم المشاعر السلبية من الخوف والغضب والقلق والضيق والعجز واليأس مما يقلل من قدرة الشخص على حل المشكلات التي يواجهها ويضعف مرونة الشخص. المخاوف والقلق المستمر يضعف جهاز المناعة لدى الناس ويزيد من تعرضهم للأمراض.تتضمن هذه العمليات استراتيجيات المواجهة الفردية المستمرة ، أو يمكن أن تساعدها بيئة وقائية مثل الأسر الجيدة والمدارس والمجتمعات والسياسات الاجتماعية التي تزيد من احتمالية حدوث المرونة. بهذا المعنى ، تحدث "المرونة" عندما تكون هناك "عوامل وقائية" تراكمية. من المحتمل أن تلعب هذه العوامل دورًا أكثر أهمية ، كلما زاد تعرض الفرد لعوامل الخطر التراكمية.

ثلاث قواعد بارزة لresilience- الثقة بالنفس ، واحترام الذات و مفهوم الذات عموم لها جذور في ثلاثة أنظمة مختلفة على التوالي العصبي، و الجهاز العصبي الجسدي ، و الجهاز العصبي اللاإرادي و الجهاز العصبي المركزي .أحد المجالات الناشئة في دراسة المرونة هو الأساس البيولوجي العصبي لمرونة الإجهاد. على سبيل المثال ، يُعتقد أن الببتيد العصبي Y (NPY) و 5-Dehydroepiandrosterone (5-DHEA) يحد من الاستجابة للضغط عن طريق الحد من تنشيط الجهاز العصبي الودي وحماية الدماغ من الآثار الضارة المحتملة لمستويات الكورتيزول المرتفعة المزمنة على التوالي. تشير الأبحاث إلى أن المرونة مثل الصدمات تتأثر بالتعديلات اللاجينية. تعزز زيادة مثيلة الحمض النووي لعامل النموGdfnفي مناطق معينة من الدماغ مقاومة الإجهاد ، وكذلك التكيفات الجزيئية لحاجز الدم في الدماغ. الناقلان العصبيان الأساسيان المسؤولان عن تخفيف الضغط داخل الدماغ هما الدوبامين والمواد الأفيونية الذاتية كما يتضح من الأبحاث الحالية التي تظهر أن مضادات الدوبامين والمواد الأفيونية تزيد من استجابة الإجهاد لدى كل من البشر والحيوانات. تقلل المكافآت الأولية والثانوية من التفاعل السلبي للتوتر في الدماغ لدى كل من البشر والحيوانات. المرونة ، التي تم تصورها على أنها تكيف بيولوجي-نفسي إيجابي ، أثبتت أنها سياق نظري مفيد لفهم المتغيرات للتنبؤ بالصحة والرفاهية على المدى الطويل.

تشير الدراسات إلى أن هناك العديد من العوامل التي تطور وتحافظ على مرونة الشخص: 1- القدرة على وضع خطط واقعية والقدرة على اتخاذ الخطوات اللازمة لمتابعة تنفيذها ، 2- الثقة في نقاط القوة والقدرات، 3- مهارات الاتصال وحل المشكلات، 4- القدرة على إدارة النبضات والمشاعر القوية، 5- ترتبط المرونة ارتباطًا سلبيًا بسمات شخصية العصابية والعاطفية السلبية ، والتي تمثل ميولًا لرؤية العالم والتفاعل معه باعتباره تهديدًا وإشكاليًا ومزعجًا ، وأن ينظر المرء إلى نفسه على أنه ضعيف. تقف العلاقات الإيجابية مع سمات الشخصية المتمثلة في الانفتاح والعاطفة الإيجابية ، والتي تمثل نزعات للانخراط ومواجهة العالم بثقة في النجاح وقيمة عادلة للتوجيه الذاتي .

توجد أبحاث مهمة في الأدبيات العلمية حول العلاقة بين المشاعر الإيجابية والمرونة. تشير الدراسات إلى أن الحفاظ على المشاعر الإيجابية أثناء مواجهة الشدائد يعزز المرونة في التفكير وحل المشكلات. تؤدي المشاعر الإيجابية وظيفة مهمة في قدرتها على مساعدة الفرد على التعافي من التجارب والمواجهات المجهدة. ومع ذلك ، فإن الحفاظ على عاطفية إيجابية يساعد في مواجهة الآثار الفسيولوجية للمشاعر السلبية . هذا لا يعني أن المشاعر الإيجابية هي مجرد نتاج ثانوي للمرونة ، ولكن بالأحرى أن الشعور بالعواطف الإيجابية أثناء التجارب المجهدة قد يكون له فوائد تكيفية في عملية التكيف للفرد. ينشأ الدليل التجريبي لهذا التوقع من الأبحاث التي أجريت على الأفراد المرنين الذين لديهم ميل لاستراتيجيات المواجهة التي تثير المشاعر الإيجابية بشكل ملموس ، مثل اكتشاف الفوائد وإعادة التقييم المعرفي ، والفكاهة ، والتفاؤل ، والتعامل الموجه نحو المشكلة الذي يركز على المشكلة. الأفراد الذين يميلون إلى التعامل مع المشكلات باستخدام أساليب التأقلم هذه قد يعززون مقاومتهم للتوتر من خلال تخصيص المزيد من الوصول إلى هذه الموارد العاطفية الإيجابية. الدعم الاجتماعي من البالغين المهتمين شجع المرونة بين المشاركين من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول إلى الأنشطة التقليدية.

المشاعر الإيجابية ليس لها نتائج جسدية فحسب ، بل عواطف فسيولوجية أيضًا. تتضمن بعض النتائج الفسيولوجية التي تسببها الفكاهة تحسينات في أداء الجهاز المناعي وزيادة مستويات الغلوبولين المناعي اللعابي أ ، وهو جسم مضاد حيوي يعمل كخط دفاع أول للجسم في أمراض الجهاز التنفسي.علاوة على ذلك ، تشمل النتائج الصحية الأخرى معدل التعافي من الإصابات الأسرع وانخفاض معدلات إعادة القبول في المستشفيات لكبار السن ، وتخفيضات إقامة المريض في المستشفى ، من بين العديد من الفوائد الأخرى. أجريت دراسة على المشاعر الإيجابية لدى الأفراد الذين يتمتعون بسمات قوية ومعدل تعافي القلب والأوعية الدموية بعد المشاعر السلبية التي يشعر بها هؤلاء الأفراد. أظهرت نتائج الدراسة أن الأفراد الذين يتمتعون بالمرونة تجاه السمات والذين يعانون من المشاعر الإيجابية لديهم تسارع في سرعة الارتداد من تنشيط القلب والأوعية الدموية الناتج في البداية عن الاستثارة العاطفية السلبية ، أي معدل ضربات القلب وما شابه.يُقال أيضًا أن المسامحة تلعب دورًا في التنبؤ بالمرونة بين المرضى الذين يعانون من الألم المزمن (ولكن ليس شدة الألم).

