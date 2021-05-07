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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل الاختيار 2 .. الحلقة 25 توثق جنازة شهداء الواحات وأغنية خاصة للكينج

جنازة شهداء الواحات
جنازة شهداء الواحات

عرضت قناة ONE الفضائية، الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2، لـ كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، والتي شهدت تطورات عديدة في الأحداث.

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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25.. استشهاد الرائد محمد عبد الفتاح سليمان والنقيب عمرو صلاح

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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25 .. الرائد إسلام مشهور أول شهداء مأمورية الواحات

ووثقت الحلقة 25 لمسلسل الاختيار 2، جنازة شهداء مأمورية الواحات بلقطات حقيقية من الجنازة المهيبة لهم، وتبعها أغنية خاصة للكينج محمد منير، عبرت عن اللحظات المؤثرة لسقوط الشهداء. 

 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

يعرض مسلسل الاختيار 2  على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

 

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

وحقق مسلسل الاختيار 1 نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان الماضى والذى قام ببطولته أمير كرارة.

وقدم الاختيار 1 دراما مختلفة حيث القى الضوء على شهداء القوات المسلحة وتحديدا شخصية أحمد المنسى الذى كان دوما يحارب الإرهاب. 

مسلسل الاختيار 2 مسلسل الاختيار 2 كريم عبد العزيز احمد مكي شهداء مأمورية الواحات مأمورية الواحات الواحات شهداء

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