ليستر سيتي يخسر من نيوكاسل 2-4 في الدوري الإنجليزي

خسر فريق ليستر سيتي أمام نظيره نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في افتتاح الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي “ بريميرليج”.

افتتح ويلوك التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 22 مستغلًا خطأ فادح من سوينتشو مدافع ليستر سيتي، قبل أن يضاعف زميله دوميت من تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 34 بضربة رأسية رائعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم نيوكاسل يونايتد بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، سجل كالوم ويلسون الهدف الثالث لنيوكاسل 64، قبل أن يعود ليضيف الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 73.

ونجح ألبريتون في تسجيل الهدف الأول لليستر سيتي في الدقيقة 80 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء نيوكاسل، أعقبه النيجيري كليتشي إيهانتشو بالهدف الثاني في الدقيقة 87، لكنهما لم يكونا كافيين لتجنيب فريقه الهزيمة.

وبتلك النتيجة، توقف رصيد ليستر سيتي عند 63 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد لـ 39 نقطة، ونجح في البقاء بصفة رسمية في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.