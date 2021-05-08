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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. موعد أول أيام عيد الفطر.. الصاروخ الصيني يمر على مصر.. والموعد المحدد لسقوطه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها مساء الجمعة:

 

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر على مصر الآن
 

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك
 

البحوث الفلكية يكشف حقيقة اصطدام كويكبات بالأرض خلال الأيام القادمة
 

إغلاق المدينة الجامعية بحلوان 29 رمضان
 

الموعد المحدد لسقوط الصاروخ الصيني الشارد
 

خارج عن السيطرة.. كارثة الصاروخ الصيني في 10 نقاط
 

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني قضى دقيقتين و20 ثانية في الأجواء المصرية|تفاصيل
 

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