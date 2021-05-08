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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مرصد الأزهر يندد باقتحامات الأقصى|ويؤكد: تتكرر هذه الانتهاكات مع كل مناسبة دينية

صدى البلد

يشجب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات الانتهاكات المتواصلة من قبل العصابات الصهيونية المتطرفة التي تتم تحت مرأى ومسمع وحماية قوات الاحتلال الصهيوني، بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

 

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وتابع المرصد ما يحدث في ساحات الأقصى المبارك من جرائم ضد المصلين في شهر رمضان المبارك وهو أمر ليس بالجديد؛ حيث تتكرر هذه الانتهاكات مع كل مناسبة دينية؛ بهدف التضييق على الفلسطينيين ودفعهم لمغادرة منازلهم وأحيائهم لتغيير الواقع الديمغرافي في الأراضي المحتلة، وهو الأمر الذي واجهه الفلسطينيون بكل شجاعة. ولعل المقطع المصور الذي انتشر مساء أمس الخميس، يظهر أفرادًا مسلحين تابعين للعصابات الصهيونية بزي مدني وهم يعاونون قوات الاحتلال في الاعتداء على أهالي حي "الشيخ جراح" لطردهم وتهجيرهم قسريًا للسطو على منازلهم خير شاهد على هذه الخطط الخبيثة.

 

وحذر المرصد من موجة التصعيد الحالية التي يغذيها الكيان الصهيوني في محاولة منه لجذب المزيد من المتطرفين واسترضائهم لتحقيق مكاسب متنوعة، لأن من شأن هذا التصعيد أن يفاقم الأوضاع في أنحاء الأراضي المحتلة.

 

كما يدعو مرصد الأزهر العالم أجمع إلى الوقوف أمام الإرهاب الصهيوني المتزايد ضد الفلسطينيين، مؤكدًا دعمه الكامل للشعب الفلسطيني الأبيّ في الدفاع عن قضيته العادلة والحصول على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

مرصد الأزهر ساحات الأقصى العصابات الصهيونية ساحات الأقصى المبارك

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