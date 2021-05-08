مي عمر تبكي على الهواء بسبب عمرو عرفة .. وترد على انتقادات دعم زوجها .. وتؤكد: رفضت نسل الأغراب في البداية بسبب محمد سامي

مي عمر فى برنامج العرافة

رفضت نسل الأغراب في البداية بسبب محمد سامي

أواجه دائما اتهامات بالواسطة بسبب زوجى

لا أقبل بـ دور رُشّحت له ممثلة أخرى

أديت أدوارا ناجحة بعيدا عن محمد سامي

كنت أتمنى أصبح مثل أحمد زويل

تعرضت للخيانة من أقرب صديقاتي

حلت الفنانة مي عمر ضيفة على برنامج العرافة عبر فضائية المحور، وكشفت عن العديد من التفاصيل الهامة وأهمها اتهامها بالواسطة بسبب وجودها في أعمال زوجها المخرج محمد سامي.

وأكدت مى عمر أنها قامت بالعديد من الأدوار الناجحة بعيدا عن زوجها محمد سامى، وإليكم أبرز التصريحات.

عملى مع محمد سامى يسبب لنا الضرر

قالت الفنانة مي عمر إنها عندما عرض عليها مسلسل «نسل الأغراب» رفضته في البداية، مؤكدة أنه من أهم الأعمال في شهر رمضان، لأن محمد سامي مخرج متميز، ويظهر الفنانين بشكل مختلف.

وأضافت مي عمر خلال لقائها ببرنامج العرافة عبر فضائية المحور: «شعرت أن عملي مع المخرج محمد سامي يسبب لنا الضرر، وأشعر أن مجهودي يذهب هباء».

وتابعت مي عمر: «عندما أعمل مع المخرج محمد سامي لا أحصل على حقي بشكل كامل وأواجه اتهامات بأنني أشارك بسببه».

وأشارت مي عمر إلى أن الهجوم الذي تواجهه أصابها بالضيق في البداية لكن محبة الناس هي الدالة على النجاح الذي حققته وذلك هو المهم.

بكاء مى عمر بسبب تغريدة

بكت الفنانة مي عمر على الهواء، بسبب تغريدة غامضة للمخرج ما قام به المخرج عمرو عرفة عبر حسابه على تويتر أن بعض المسلسلات تنجح بسبب الترويج الكبير لها، ووضع عناوين جذابة تجعلى المشاهدين يشاهدونها.

وأضافت مى عمر أن إنها لم تسأل عمرو عرفة عما إذا كان يقصد المسلسل، خوفا من أن تتأكد من هجومه عليها.

وتابعت الفنانة مي عمر، أنني أعتبر المخرج عمر عرفة بمثابة والدي، مؤكدة أنني لا اعتقد أن أكثر من مليار شخص قاموا بفتح فيديوهات مسلسل لؤلؤ بسبب الفضول فقط.

وأشارت مى عمر إلى أنها من الممكن أن أصاب بحالة صدمة لو كان المخرج عمر عرفة يقصدني من خلال نقده.



قالت الفنانة مي عمر إنها دائما تواجه اتهامات بأنها دخلت مجال الفن بسبب زوجها المخرج محمد سامي، مؤكدة أنه على الرغم من تلك الاتهامات، إلا أنها تعمل بجد وأدوارها ناجحة.

وأضافت مي عمر، أنه من الممكن أن يكون لدى أي فنان داعم وسند له لدخول المجال، لكن من الممكن ألا ينجح في أدواره.

وتابعت مي عمر أن الدور الذي جعل الجمهور يعرفها في الساحة الفنية هو دو “شهد” في مسلسل «الأسطورة» مؤكدة أنها تعشق هذا الدور.

أعشق دور شهد فى الأسطورة

وأشارت مي عمر إلى أن دور “شهد” في الأسطورة تم عرضه على 6 فنانات ورفضن، لأنهن ايعتقدن أن هذا الدور ليس له أهمية خلال العمل الدرامي.

واختتمت مي عمر، أن هذا الدور كان بالنسبة لها فرصة كبيرة لأنه كان مع مخرج وفنان كبير، وكان لابد من استغلال تلك الفرصة.

قالت الفنانة مي عمر إنها حققت نجاحا كبيرا وأكثر مما كانت تتوقع في دور “شهد” بمسلسل الإسطورة مؤكدة أن هذا الدور كان نقطة الإنطلاق.

وأضافت مي عمر بعد مسلسل الأسطورة شاركت في مسلسل عفاريت عدلي علام مع الزعيم عادل إمام، وليس من إخراج محمد سامي وأديت دور حبيبة الزعيم عادل إمام وابنة حبيبته وبعده مسلسل ريح المدام وفيلم آخر ديك في مصر”.

وتابعت مي عمر أن الرد على الإتهامات التي كنت تواجهها بالواسطة كانت عن طريق الأعمال التي أديتها.

وأشارت مي عمر إلى أن الهجوم الذي تواجهه أصابها بالضيق في البداية، لكن محبة الناس هي دالة على النجاح الذي حققته وذلك هو المهم.

وأردفت مي عمر أن التردد قد يؤخر نجاح أي شخص.

قالت الفنانة مي عمر، إن الغيرة شعور إنساني، مؤكدة أنه من الممكن أن أغير من شخص “عمل حاجة انا معملتهاش ونجاح أنا منجحتهوش”.

وأضافت مي عمر أن التردد أكبر مشكلة تواجهها وتسبب لها مشكلات كثيرة في حياتها.

كان نفسي أكون أحمد زويل

وتابعت مي عمر: “عندما كنت صغيرة كنت أتمنى أن أكون مثل أحمد زويل وكنت أرغب في أن أحصل على جائزة عالمية وأحقق شئ لم يحققه أي شخص”.

وأشارت عمر إلى أن دورها بمسلسل الإسطورة كان فرصة كبيرة لأنه كان مع مخرج وفنان كبير، وكان لابد من استغلال تلك الفرصة.

قالت الفنانة مي عمر إنها ترى أن السعادة هي الرضا والعائلة والنجاح، مشددة على أنها لن تقدم على المشاركة في أي دور جرى ترشيح ممثلة أخرى لتجسيده.

وأضافت "عمر" خلال لقاء لها ببرنامج العرافة عبر فضائية المحور أنني لا أقول للمخرج محمد سامي إن هذا الدور يعجبني وأتمنى أداءه، مشيرة إلى أنه هو من يرى الأنسب لأداء الدور.

وتابعت الفنانة مي عمر أنه لا يفرق معي الساعات أو المجوهرات، مؤكدة أنه يوجد لديها ساعة جديدة مغلق عليها منذ 5 أشهر على الرغم أنها هدية من زوجي.

وأشارت "عمر" إلى أنها قد تطمع في نجاح أو تحقيق ذات أو صحة أو أسرة سعيدة، لكنها لا تود الطمع في ماديات.

قالت الفنانة مي عمر إنها تشعر بالتقصير في حق أصدقائها المقربين منها، بسبب ظروف عملها الكثيرة.

تعرضت للخيانة

وأضافت مي عمر ، أنها تعرضت للخيانة من صديقة لها منذ سنوات، مشيرة إلى أن خيانة الأصدقاء أصعب بكتير من أي خيانة.

وتابعت مي عمر، أن تلك الخيانة أثرت فيها، قائلة: “عاتبتها ورجعنا اتكلمنا وسامحتها وعندما عدت لصداقتها ليس بدرجة القرب التي كانت عليها قبل أن تخونني”.

وأشارت مي عمر إلى أن دور “شهد” في الإسطورة تم عرضه على 6 فنانات ورفضن، لأنهن اعتقدن أن هذا الدور ليس له أهمية خلال العمل الدرامي.