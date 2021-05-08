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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

زايد: نشعر بفارق كبير في تعامل الدولة مع البحوث الاجتماعية حاضرا وماضيا

الدكتور أحمد زايد،
الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع

أكد الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، أن البحوث الميدانية تلعب دورا أساسيا في رسم سياسات الدول، مشيرا إلى أن البحوث الاجتماعية في مصر تطورت بشكل كبير.


وأضاف زايد، في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة، أن تجاهل شباب الحضر كان دافعا وراء تمردهم في 2011، متابعا أن البحث العلمي لم يعد رفاهية.

وتابع  الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، أن الأبحاث الاجتماعية تقوم على شريحة كبيرة من العينات للتواصل لنتائج، لافتا إلى أنه نشعر بالفارق الكبير في تعامل الدولة مع البحوث الاجتماعية في الحاضر والماضي.

وفي السياق نفسه أشار  الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، إلى أن العشر سنوات قبل 2011 كانت تشهد حراك كل المؤسسات.
 

أخبار التوك شو اليوم البحوث الاجتماعية احمد زايد

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