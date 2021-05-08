عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بالشيوخ: تركيا اعترفت بقوة مصر وتحاول التقرب منها

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، أن التعليم أحد عناصر تقويم الثقافة للحد من مظاهر العنف في المجتمع.

 

وأضاف زايد، في  حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة، أن تركيا اعترفت أن مصر دولة قوية وتحاول التقرب منها، مضيفا أنها نعيش تجربة فريدة في التنمية.


وأكد أن وجه مصر سيتغير في غضون الـ 10 سنوات المقبلة، لافتا إلى أن من ينتقد المدافعين عن المؤسسات الوطنية لا يشعر بالمسئولية.


وتابع أن كانت هناك حكمة بالغة الدقة في إدارة الدولة بعد 30 يونيو، لافتا إلى أن القيادة السياسية تعمل بالتوازي في تنمية المؤسسات والاقتصاد.


وأكد أن التنمية في مصر تركزت على دراسات مبيرة ودقيقة، والتجربة المصرية الحالية انسانية وذات نزعة وطنية.


وتابع أن المجمتمع المصري متماسك ومتجانس، وفكرة العدالة كانت متجذرة في الشخصية المصرية.


وأكمل أن العدالة كانت غائبة قبل ثورة 30 يونيو وكل شيء كان يشوبه الاسحواذ الاخواني.

 

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد مصابي فلسطين إلى 178 في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية|تفاصيل

نبيلة عبيد ناعية الموسيقار جمال سلامة: وداعًا الصديق الغالي

المصري عبد القادر سعيد يتوج بفضية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية بـ هولندا

العليا للفيروسات لهذه الفئات: لا تتلقوا لقاح كورونا.. فيديو

اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية .. موضوع خطبة الجمعة الأولى من شوال

أخبار العالم.. تركيا: مصر دولة مهمة.. والصحة العالمية ترخص لقاح سينوفارم الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر على مصر الآن

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

إعجاز رقمي في موعد صلاتي الفجر والعصر اليوم.. تعرف عليه

تحذير عاجل.. الصاروخ الصيني قد يسقط فوق إسطنبول وأنقرة

العليا للفيروسات لهذه الفئات: لا تتلقوا لقاح كورونا.. فيديو

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعيد.. أفكار لتزيين المنزل من صنع يديك

السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

نسرين حجاج تكتب: اللى مالوش كبير

ياسر عبيدو يكتب: انحدار الذوق ووعى المجتمع

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات»..ديوانْ أخْلاقِ الإسْلامْ

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ