عضو بالشيوخ: تركيا اعترفت بقوة مصر وتحاول التقرب منها

أكد الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، أن التعليم أحد عناصر تقويم الثقافة للحد من مظاهر العنف في المجتمع.

وأضاف زايد، في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة، أن تركيا اعترفت أن مصر دولة قوية وتحاول التقرب منها، مضيفا أنها نعيش تجربة فريدة في التنمية.



وأكد أن وجه مصر سيتغير في غضون الـ 10 سنوات المقبلة، لافتا إلى أن من ينتقد المدافعين عن المؤسسات الوطنية لا يشعر بالمسئولية.



وتابع أن كانت هناك حكمة بالغة الدقة في إدارة الدولة بعد 30 يونيو، لافتا إلى أن القيادة السياسية تعمل بالتوازي في تنمية المؤسسات والاقتصاد.



وأكد أن التنمية في مصر تركزت على دراسات مبيرة ودقيقة، والتجربة المصرية الحالية انسانية وذات نزعة وطنية.



وتابع أن المجمتمع المصري متماسك ومتجانس، وفكرة العدالة كانت متجذرة في الشخصية المصرية.



وأكمل أن العدالة كانت غائبة قبل ثورة 30 يونيو وكل شيء كان يشوبه الاسحواذ الاخواني.