لليوم الثاني على التوالي.. حملات لمتابعة مواعيد غلق المحلات والمطاعم بأسيوط

لليوم الثاني على التوالي

شهدت محافظة أسيوط لليوم الثاني على التوالي حملات مكثفة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء للإغلاق وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد وفقًا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن في كافة المراكز والأحياء.



وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد وجه باستمرار وتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد غلق المحلات يوميًا من الساعة التاسعة مساء اعتبارًا من ٦ مايو ولمدة اسبوعين بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.



وأكد محافظ أسيوط أن اليوم الثاني شهد تنفيذ حملات مكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة وتنفيذ عدة حملات على المقاهي وكافة المحلات من خلال الوحدات المحلية وشرطة المرافق والاشغالات لمتابعة الالتزام واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين لافتا إلى استمرار جهود لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشددًا على المرور على كل القطاعات الخدمية ومواقف السيارات مع تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين بعدم ارتداء الكمامات الواقية.



كما قام المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة بشن حملة بحي شرق وحي غرب مدينة أسيوط لمتابعة غلق المحلات في تمام الساعة 9 مساءا بمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق ومسئولي الاشغالات والمتابعة الميدانية تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط بعدم التهاون في تنفيذ الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتم وتحرير المخالفات لغير الملتزمين ومصادرة بعض الشيش من القماهي واتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن.



وجدد محافظ أسيوط مناشدته مناشدًا المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا للاصابة بالفيروس والحد من انتشاره والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

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