مسلسل خلى بالك من زيزى الحلقة 26: محمد ممدوح يلتقى بخاله صلاح عبدالله

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل خلى بالك من زيزى ، عددا من الأحداث نعرضها فى السطورالتالية.

ذهاب زيزى - أمينة خليل ، ومراد - محمد ممدوح إلى المنصوره لحضور جلسة قضية الارضالخاصة بمراد وشقيقته .

على الجانب الآخر ، ذهاب هدى - أسماء جلال إلى الجيم لبداية تدريب ابنتها تيتو للتخلص من مرض ADHD .

توالت الأحداث ، بلقاء مراد مع خاله - صلاح عبدالله ، واخباره بأنه سوف يعطى لمراد وشقيقته كل الاوراق التى تثبت ان الأرض ملكهم .

أنتهت احداث الحلقة السادسة والعشرون بعدم ذهاب نيللى إلى زوجها بالمغرب ، وذلك بسبب حالة نفسيه تعانى منها .

مسلسل خلى بالك من زيزى يعرض على قناة mbc مصر فى الساعة التاسعة والنصف مساءً ، كما يعرض على منصة SHAHID.

قصة مسلسل خلى بالك من زيزى

يناقش مسلسل خلى بالك من زيزى ، قضية يعيشها معظم البيوت المصرية وهى فتاه تعانى من مشاكل زوجيه وتقع فى عدد من المشكلات مع زوجها وتحاول الخروج منها وذلك خلال 15 حلقة فقط فى سياق درامى مشوق .

أبطال مسلسل خلى بالك من زيزى

مسلسل خلى بالك من زيزى بطولة الفنان أمينة خليل و محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

وقالت الفنانة أمينة خليل، إن مسلسل خلي بالك من زيزي يعد عملا كوميديا بنكهة درامية، مشيرة إلى أن شخصية "زيزي" في المسلسل تبدو وكأنها مجنونة وعصبية الطباع من الوهلة الأولى لكن سيتحول الأمر وتنفجر مفاجآت بشأن تلك الشخصية الغريبة.

وأضافت أمينة خليل في تصريحات لها، إن شخصية زيزي لديها مبادئ واضحة، لذا نجد أن ردود أفعالها تتفق مع ما تشعر به كونها لا تحاول أن تضبط نفسها على الإطلاق، فإذا ما أحستْ بالأذى تندفع في الدفاع عن نفسها بأي طريقة كانت".

أشارت أمينة خليل أن "زيزي" ليست زوجة مفترية، ولا يجوز الحكم عليها من خلال موقف واحدأو من دون معرفة دوافعها، ونصحت المشاهدين بمتابعة العمل قبل إطلاق الحكم على الشخصية".



