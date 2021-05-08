الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

كشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة الأرصاد، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، قائلا: "هناك ارتفاع بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء والعظمي تصل إلى 44 درجة".



وقال "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "النصف الثاني من الربيع سجل درجات حرارة قياسية غير درجات الحرارة الطبيعية"، متابعا: "مدة الموجة الحارة امتدت فترة طويلة، ونحن معتادون على الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في شهر مايو، وخاصة أشهر النصف الثاني من الربيع".



وتابع: "هذه الأيام تسجل أعلي درجات حرارة على مستوي الجمهورية خلال السنة"، موضحا: "الموجة الحارة ستنكسر يوم الإثنين حوالي 5 درجات، ويستمر المعدل في الانخفاض حتى نهاية الأسبوع مع أول أيام العيد".



وأوضح: "ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام لا يعني أن فصل الصيف سيكون شديد الحرارة"، مؤكدا: "ليس هناك علاقة بين الفصول وبعضها، والكتل الهوائية مختلفة عن بعضها وتختلف في كل فصل عن الآخر".