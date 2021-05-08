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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الموجة الثالثة من فيروس كورونا

تايلاند تسجل حصيلة قياسية في إصابات كورونا اليومية

حصيلة قياسية لإصابات
حصيلة قياسية لإصابات كورونا فى تايلاند

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الجمعة، تسجيل 2044 إصابة، و27 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات منذ يناير 2020 إلى 78855، والوفيات إلى 363 حالة.


وقالت السلطات الصحية إنها تشعر بالقلق؛ بعدما تأكدت تسجيل 869 إصابة جديدة و18 وفاة بفيروس كورونا في العاصمة بانكوك.


وأضاف المتحدث باسم مركز الحكومة لإدارة أزمة كورونا تاويسيلب فيسانويوتين، أن "بانكوك تسجل أكثر من 500 حالة جديدة يوميا منذ بداية الشهر الجاري، دون مؤشر على الانحسار".

 

وتابع: "أقيمت العيادات الميدانية في عدد من المدن، ومنها بانكوك، كما نحاول إقامة عيادة ميدانية جديدة تتسع لأكثر من ألف سرير".

 

وأعلنت إدارة العاصمة، تمديد قيود حظر كان المفترض أن ينتهي العمل بها في الـ9 من مايو لتستمر حتى 17 مايو الجاري، وتتضمن "حظر عمل المطاعم إلا من إرسال الطلبات للمنازل، وإغلاق 35 نوعا من الأماكن منها الحانات والصالات الرياضية والملاعب وحلبات الملاكمة وتقليل ساعات عمل بقية الأعمال".
 

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جدير بالذكر أن تايلاند فرضت- الشهر الماضي- عقوبات مالية على الأشخاص الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات في الأماكن العامة في 48 مقاطعة لإجبار الجميع على ارتدائها.


وتقدر غرامة عدم ارتداء الكمامة بــ 20 ألف بات، أي نحو 640 دولارا، ما يقدر بنحو 10 آلاف جنيه مصري.
 

وأغلقت العاصمة بانكوك- التي يوجد بها أكبر عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد- أكثر من 30 نوعا من الأعمال والخدمات، من ضمنها دور السينما والمتنزهات وحدائق الحيوان والحانات والمسابح وصالات التدليك، كما تم حظر التجمعات التي تضم أكثر من 20 شخصا، فيما تستمر مراكز التسوق والمتاجر الكبرى في العمل، ولكن بساعات أقل.

ولم تفرض الحكومة عمليات إغلاق أو حظر تجول أو حظر سفر بالرغم من أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المتزايدة بسرعة.


وجرى السماح للمقاطعات بفرض قيودها الخاصة، بما في ذلك الحجر الصحي الإلزامي للزوار القادمين من المقاطعات الأخرى، حيث فرضت 48 مقاطعة من أصل 76 غرامات على عدم ارتداء الكمامات.

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