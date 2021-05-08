الفنان الأردني محمد العبادي : أحب التنوع في أدواري الدرامية

قال الفنان الأردنى محمد العبادى، إنه يرغب دائمأ فى التنوع بأدواره الدرامية ويقدم التاريخى، القروى، المعاصر، والبدوى.



وأوضح "العبادى" ، خلال استضافته ببرنامج بيت للكل والمذاع عبر فضائية مصر الأولى مع الإعلامية شافكى المنيرى، أن أداء الأدوار البدوية دخل فى وجدان المواطن العربى، ولاحظ أن كثير من الدول العربية يرغب كثيرأ بمشاهدة هذه الأعمال ويجدون فيه تاريخ آبائهم وأجدادهم.



وتابع ، أن الأدوار التاريخية أو البدوية تعبر عن تراث الأباء والأجداد، خاصة أن الجميع تتأصل فى جذوره التقاليد البدوية والتاريخية ،لافتا الى انه فى مسلسل الخوابى كان يلعب دور الحما الذى قام بتزويج ابنه لها فى هذا الدور رغبة منها فى نسيانه لحبيبته ولكنها فشلت فى هذا الأمر.