عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان الأردني محمد العبادي : أحب التنوع في أدواري الدرامية

محمد العبادى
محمد العبادى

قال الفنان الأردنى محمد العبادى، إنه يرغب دائمأ فى التنوع بأدواره الدرامية ويقدم التاريخى، القروى، المعاصر، والبدوى.


وأوضح "العبادى" ،  خلال استضافته ببرنامج بيت للكل والمذاع عبر فضائية مصر الأولى  مع الإعلامية شافكى المنيرى،  أن أداء الأدوار البدوية دخل فى وجدان المواطن العربى، ولاحظ أن كثير من الدول العربية يرغب كثيرأ بمشاهدة هذه الأعمال ويجدون فيه تاريخ آبائهم وأجدادهم.


وتابع ، أن الأدوار التاريخية أو البدوية تعبر عن تراث الأباء والأجداد، خاصة أن الجميع تتأصل فى جذوره التقاليد البدوية والتاريخية ،لافتا  الى انه فى مسلسل الخوابى كان يلعب دور الحما الذى قام بتزويج ابنه لها فى هذا الدور  رغبة منها فى نسيانه لحبيبته ولكنها فشلت فى هذا الأمر.

 

 

محمد العبادى شافكي المنيري برنامج بيت للكل المواطن العربى الوطن العربي

ترشيحاتنا

بيان عاجل من السعودية بشأن أحداث القدس

وفاة والد المنتج نصر محروس متأثرا بإصابته بـ كورونا

البيت الأبيض: نحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية ضد روسيا

اندلاع حريق خلف مسجد أحمد بن طولون بالسيدة زينب

شيخ الأزهر ينعى الدكتور أسامة شفيع المدرس بقسم الشريعة الإسلامية

دعاء ليلة القدر وعدد الملائكة التي تنزل فيها الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

بيان عاجل من السعودية بشأن أحداث القدس

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر على مصر الآن

قرار عاجل من العاهل السعودي بشأن باكستان

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعيد.. أفكار لتزيين المنزل من صنع يديك

السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

نسرين حجاج تكتب: اللى مالوش كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ