دليل جديد على إمكانية الحياة على سطح المريخ

وجدت دراسة جديدة أدلة متزايدة على أن كوكب المريخ كان مؤهلا لفرص الحياة في الفترة الأخيرة، بشكل كبير، وذلك من خلال أحدث دراسة وجدت أدلة متزايدة على شاط المريخ جيولوجيا وبركانيا.

ووفقا لمجلة "ساينس أليرت" العلمية، وجدت الدراسة أن الخصائص البركانية على سطح الكوكب الأحمر أن رواسب الحمم البركانية تبدو حديثة جدًا، ومشابهة لـ تلك التي خرجت من باطن الكوكب خلال الخمسين ألف سنة الماضية.

ووفقا للنطاقات الزمنية الجيولوجية، كان هذا التفاعل قصير جدا، ويعني ذلك أن المريخ كان صالحًا للسكن في الفترة الأخيرة، مع وجود أجزاء من الكوكب مشابهة لمناطق النشاط البركاني في المناطق الجليدية مثل آيسلندا.



ووجدوا أيضا العديد من الأمور المفاجئة على سطح الكوكب، مثل كرة صخرية جافة، مع وجود العديد من الادلة التي تشير إلى نشاط بركاني، وقال عالم الفلك ديفيد هورفاث من معهد علوم الكواكب وجامعة أريزونا، أنه تم العثور على الماء السائل تحت سطح المريخ.



والآن، باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، وجد فريق من علماء الفلك بقيادة هورفاث دليلًا آخر وهو وجود رواسب بركانية على سطح الكوكب، وهذه الرواسب كانت غامضة تغطي مساحة كبيرة، وتتميز بالخمول، وكذلك تحتوي على مادة غنية ببيروكسين الكالسيوم.

ومن المرجح أنها انفجارات بركانية، أو تدفقات من الحمم البركانية، وعلى الرغم من أن السمات البركانية المتفجرة غير معروفة بالتأكيد، مما جعل هذا الاكتشاف مثيرًا للاهتمام، حيث يرجع تاريخ البراكين على سطح المريخ إلى حوالي 3 ملايين سنة، ويمكن أن يساعد ذلك في التخطيط لبعثات المريخ المستقبلية من خلال توفير موقع يمكن العثور فيه على دليل على الحياة.