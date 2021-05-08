نشرة التوك شو .. الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير شرق القاهرة .. والعليا للفيروسات توضح مستجدات كورونا فى مصر

تناولت برامج التوك شو، أمس الجمعة ، عددا من القضايا والموضوعات، نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

مواطن يبكي أمام الرئيس.. والسيسي: أنا تحت أمرك هنفذ كل اللي تؤمر بيه

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية، اليوم الجمعة، لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.



وتوقف الرئيس السيسي خلال جولته؛ ليتحدث مع عدد من المواطنين، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، كما استمع إلى آرائهم، وكذلك أحوالهم المعيشية.



وخلال حديث الرئيس مع المواطنين؛ شكا أحدهم من مشكلة خاصة، وهو يبكى، فرد الرئيس السيسي عليه: "ما تبكيش، أنا تحت أمرك وعيني لكل مصري".



وواصل المواطن شكواه، قائلا: "ما حدش يعرفني"؛ فرد الرئيس السيسي: "ما تخفش.. هناخد بياناتك دلوقت.. ولو ما اتعملش اللي هتطلبه؛ هتبقى مشكلة كبيرة".



وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد كذلك محور المستشار عدلي منصور، الذي تم إنشاوه بعرض 16 حارة مرورية، بواقع 8 حارات لكل اتجاه، ويشتمل على 11 كوبري للسيارات والمشاه؛ ليكون شريانا مروريا جديدا، يتكامل مع شبكة طرق “الإسماعلية الصحراوي” و"بلبيس" و"شرق القاهرة"، ويربط مع محور محمد العصار عند كوبري مسطرد، ليصل إلى مناطق غرب وشمال القاهرة؛ من خلال محاور "شبرا بنها، وتحيا مصر، والضبعة، وطريق الإسكندرية الصحراوي.



كما ناقش الرئيس- أثناء الجولة التفقدية- المسئولين في عدد من مواقع العمل، بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، وشدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية العالية.

رامز يتغزل في نسرين طافش

وقعت الفنانة السورية نسرين طافش، ضحية لمقلب برنامج «رامز عقله طار» الذي يعرض عبر قناة “إم بى سى مصر”، تقديم الفنان رامز جلال.

وسخر رامز جلال من نسرين طافش قائلا: "هى كل واحدة حلوة بيضا إمكانياتها مساعداها هتضايقنا، النجومية مالهالش كبير، طافش دا مش اسم فنى خالص".

وتغزل رامز فى نسرين طافش قائلا: "أنثى فتاكة، تهوى إبراز مواطن جمالها على إنستجرام، اظبطى القميص عشان نذيع الحلقة، متزودوش النار أحسن السيليكون يسيح".

فكرة برنامح رامز عقله طار وتقوم فكرة برنامج رامز عقله طار على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

وخلال البرومو، ظهر عدد من المشاهير في المجالات كافة ومنهم اللاعب الدولي رمضان صبحي لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز، والفنان محمد هنيدي، ونيللي كريم، وحمو بيكا، واللاعب الدولي مروان محسن لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي.

حسام موافي يوضح معدل الضغط الطبيعي

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العينى، عن نسب الضغط المرتفع في جسم الإنسان، مؤكدا ان هناك معلومات مغلوطة كثيرة في هذا الأمر ويجب الحذر منها.



وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما” عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الجمعة، أنه من ضمن أهم أسباب انخفاض الضغط أن يكون في مشكلة في الهرمونات المسئولة عن ضبط الضغط.



وتابع الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العينى، أنه هناك نوعين من الهرمونات مسؤولة عن الضغط، لافتا إلى أن قياس هذين الهرمونين سهل جدا وليس أمرا صعبا.

وأكمل الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العينى، أنه :"مرضى الضغط ومن الذين يأخذون نوع معين من الأدوية في حاجة لقياس الضغط والشخص واقف أيضا وهو الشخص نائم"، لافتا إلى أن الضغط الواطي من الممكن أن يكون نقص في نوعين معينين لـ هرمونات مسئولة عن الضغط.

أنا في الطراوة ... رانيا فريد شوقي تصدم جمهورها بهذا الأمر



قالت الفنانة رانيا فريد شوقى ، انها لم تعلم من قام بخيانتها قبل ذلك، ولم تحاول الاستفسار بشأن هذا الأمر قائلة " معرفش ومحاولتش استفسر " .



وأكدت رانيا فريد شوقي ، خلال استضافتها ببرنامج لحظات جريئة والمذاع عبر فضائية القاهرة والناس ، أن النعم التي منحها الله لها انها لا تشغل بالها بأي شيء معقبة " انا كائن فى الطراوة " .

وتشارك رانيا فريد شوقي في بطولة مسلسل "ولاد ناس" مع كلا من، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.



مسلسل ولاد ناس، إنتاج "سكوير ميديا"، ويعرض على عدة قنوات مصرية، هي: النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten"، كما يعرض خارج مصر عبر قناة cbs السعودية ومنصات فيو.

العليا للفيروسات: المرحلة صعبة والكل يتعامل أنه مصاب بفيروس كورونا

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن الدولة تشهد حاليا مرحلة صعبة من حيث انتشار فيروس كورونا، مشيدة بالإجراءات التى اتخذتها الدولة لـ مكافحة الفيروس.

وتابعت أنور، خلال مداخلة مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر “دى ام سى”،قائلة :" مفتاح المرحلة حاليا فى إيد المرحلة ويجب أن يكون متعاون وملتزم بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة".

وطالبت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، الإعلام بتوضيح طريقة الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات وباقي الاحترازات حتى تأتى بنتيجة إيجابية.

وتابعت الدكتورة وجيدة أنور: أهم حاجة التباعد الاجتماعي والتعامل على أننا مصابين ومش عاوزين ننشر العدوى

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن اعتماد الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وكشف خبراء من منظمة الصحة العالمية، عن فاعلية لقاح سينوفارم الصيني للتصدي لفيروس كورونا المستجد وأكدوا ثقتهم في أن جرعتين من هذا اللقاح ستضمن الحماية الكافية من المرض.

خبراء الصحة العالمية يعلنون فعالية لقاح سينوفارم في مواجهة كورونا وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج لقاح صيني على الإطلاق على قائمة استخدام الطوارئ لمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة وسيؤدي ذلك إلى نشر أوسع لـ لقاح سينوفارم وباقي اللقاحات الصينية التي يتم استخدامها بالفعل في بعض البلدان الأخرى.

المفتى: المهم صلة الرحم في رمضان.. وعلينا إعادة العلاقات المقطوعة بين العائلة

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أهمية صلة الرحم بين الأسر وخاصة في شهر رمضان الكريم.

وقال علام، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن ليس من المهم الذهاب لعائلة الزوج أو الزوجة أولاً المهم صلة الرحم في رمضان.



وتابع المفتي، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء أمس الجمعة، أن كل المشكلات بين الأسرة تأتي من العناد الذي نصنعه بأنفسنا، مضيفا أن هناك أهمية كبيرة لصلة الأرحام وخاصة في شهر رمضان.



كشف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أنه نحتاج أن نعيد ترتيب الاوراق، مضيفا أنه نحتاج أيضا ارجاع العلاقات المقطوعة بين العائلة في شهر رمضان.

وتابع كشف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن لفظ الرحم مشتق من اسم الله الرحمن لمدى أهمية صلة الرحم، لافتا إلى أن فيها علاقة جزئية.

وأكمل الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن صلة الرحم أمر علينا العمل عليه.