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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيلة عبيد ناعية الموسيقار جمال سلامة: وداعًا الصديق الغالي

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

نعت نجمة مصر الأولى، الفنانة نبيلة عبيد، الموسيقار جمال سلامة، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت نبيلة صورة وكتبت"وداعا الموسيقار الكبير الصديق الغالي جمال سلامه.. خالص العزاء لعائلته و لكل محبيه...انا لله و انا اليه راجعون."


شُيِّعَ أمس الجمعة 7 مايو، جثمان الموسيقار الراحل جمال سلامة، بمقابر الأسرة في مدينة نصر؛ بعدما وافته المنية، صباحا، عن 75 عاما؛ متأثرا بفيروس كورونا المستجد.


وحضر عدد من نجوم الفن ورموز المجتمع، جنازة الموسيقار جمال سلامة، على رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالإضافة إلى الفنانين " أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، نبيلة عبيد، مني عبدالغني»، وآخرون. 


وقدم الراحل خلال مسيرته الفنية عشرات الأعمال الفنية لكبار المطربين أمثال شادية وصباح وسميرة سعيدة وماجدة الرومي، كما وضع الموسيقى التصويرية والألحان  \لعدد كبير من الأعمال الدرامية المهمة، أبرزها مسلسل “لا إله إلا الله”.
 
وتعاون الموسيقار جمال سلامة مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي، ومن أشهر ألحانه، أغنية "ساعات ساعات" للشحرورة صباح، كما لحّن لـ"سميرة سعيد" أغنية "احكي يا شهرزاد" و"مش حتنازل عنك" و"قال جاني بعد يومين".

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