مع هالة رشدي.. حميد الشاعر يكشف عن أعماله المستقبلية

حل الفنان حميد الشاعري، ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "رمضان أحلى "، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

كشف الفنان حميد الشاعري، عن احدث أعماله المستقبلية والتي يسعى للعمل فيها خلال الفترة المقبلة.



وقال إنه يحضر مع الفنانة هالة رشدي بعد شهر رمضان عملا جديدا.



وفي السياق نفسه أشار إلى أن المطرب الكبير الكينج محمد منير أول صديق له في الوسط الفني، وبعد وفاة الفنان عبد الحليم حافظ كان يعيش في لندن وشعر أن هناك شيئا ناقصا.



وتابع انه بعد خروج ألبوم بنتولد لـ محمد منير عشقه كثيرا وارتبط معه فنيا.

