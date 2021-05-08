في أولى المباريات الودية| المنتخب الهولندي لسيدات السلة يهزم المصري21-15

تغلب المنتخب الهولندي لسيدات كرة السلة 3x3 على المنتخب المصري في اولي المباريات الودية التي جمعت الفريقين امس ، حيث يدخل المنتخب الهولندي معسكرا مغلقا في القاهرة استعدادًا لتصفيات دورة الالعاب الاولمبية المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري.

استطاع المنتخب الهولندي التغلب على المنتخب المصري بنتيجة 21-15 في المباراة التي جمعت بينهما امس.

ومن المقرر ان يلاقي المنتخب المصري المنتخب الهولندي في ثان المباريات الودية اليوم.

وتضم قائمة منتخبنا 12 لاعبة وهن “ثريا محمد – نور علي طلعت – رضوى سالم – يارا أسامة – أسرار ماجد – كريمان محمد – نادين سلعاوي – ميرال أشرف – سلمى هشام – آية حافظ – هبة عبد الرحمن – حبيبة محمد”.