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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في أولى المباريات الودية| المنتخب الهولندي لسيدات السلة يهزم المصري21-15

صدى البلد

تغلب المنتخب الهولندي لسيدات كرة السلة 3x3 على المنتخب المصري في اولي المباريات الودية التي جمعت الفريقين امس ، حيث يدخل المنتخب الهولندي معسكرا مغلقا في القاهرة  استعدادًا لتصفيات دورة الالعاب الاولمبية المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري.

 

استطاع المنتخب الهولندي التغلب على المنتخب المصري بنتيجة 21-15 في المباراة التي جمعت بينهما امس.

 

ومن المقرر ان يلاقي المنتخب المصري المنتخب الهولندي في ثان المباريات الودية اليوم.

 

وتضم قائمة منتخبنا 12 لاعبة وهن “ثريا محمد – نور علي طلعت – رضوى سالم – يارا أسامة – أسرار ماجد – كريمان محمد – نادين سلعاوي – ميرال أشرف – سلمى هشام – آية حافظ – هبة عبد الرحمن – حبيبة محمد”.

منتخب كرة السلة المنتخب المصري سيدات كرة السلة دورة الألعاب الأولمبية المباريات الودية

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