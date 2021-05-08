تصريحات حميد الشاعري فى «رمضان أحلى» .. غسلت الصحون .. وحلمت بالعمل مع العندليب .. ومنير أعز أصدقائي

حميد الشاعري فى تصريحات لـ رمضان أحلى

رمضان شهر العبادة وأتوقف عن العمل

غسلت الصحون من أجل تسجيل الأغاني في لندن

محمد منير أول صديق لي في الوسط الفني

ابني لحن لـ عمرو دياب وحلمت بالعمل مع العندليب

حل الفنان حميد الشاعري، ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "رمضان أحلى "، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وكشف الشاعري، تفاصيل شهر رمضان الكريم معه، مؤكدا أن هناك طقوسا خاصة في شهر رمضان يقوم بها.

وأضاف حميد الشاعري، أن شهر رمضان من أكثر الشهور التي يعشقها ولا يعمل فيها، متابعا أنه :" شهر العباد والطعام ولا أعمل وأجلس في المنزل".





كشف الفنان حميد الشاعري، عن عشقه للاغاني، مؤكدا أنه كان يدرس في بريطانيا ويذهب للموسيقى في نفس الوقت.

وأضاف الشاعري، درست في بريطانيا وكنت احب الموسيقى كثيرا وكنت بعمل في غسيل الصحون في الفنادق لأوفر الأموال لتسجيل الأغاني وهذا الأمر كانت أهواه جدا.

كشف الفنان حميد الشاعري، عن أحدث أعماله المستقبلية والتي يسعى للعمل فيها خلال الفترة المقبلة.



وقال إنه يحضر مع الفنانة هالة رشدي بعد شهر رمضان عملا جديدا.



وفي السياق نفسه أشار إلى أن المطرب الكبير الكينج محمد منير أول صديق له في الوسط الفني، وبعد وفاة الفنان عبد الحليم كان يعيش في لندن وشعر أنه هناك شيئا ناقصا.



وتابع بعد خروج ألبوم بنتولد لمحمد منير وعشقته كثيرا وارتبطت مع محمد منير.



كشف الفنان حميد الشاعري، عن علاقته القوية مع الفنان الكينج محمد منير، مؤكدا أنه يربطه بالكينج علاقة قوية.

وتابع أن المطرب فارس هو من أطلق عليه اسم كابوا ويعني القائد.



كشف الفنان حميد الشاعري، تفاصيل جديدة عن أسرته، مؤكدا أن كل أبنائه يعملون في المجال الفني.



وقال :"ابنائي أسراري وكل أبنائي واخدين مني الفن، وابني نديم عمل لعمرو دياب توزيع أغنية يا ملاك الحسن".



وتابع أنه من أحلامي ألحن أغنية للراحل المطرب الكبير عبد الحليم حافظ ولم يتحقق الحلم بعد وفاة العندليب.



وأكد أن أغنية الحلم العربي من أكثر الأغاني التي اخذت وقتا في تنفيذ لحنها.