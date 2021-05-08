عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برجك اية

8 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك؟

الأبراج
الأبراج

برج الثور من الأبراج التي تتمتع بقوة الشخصية والسيطرة، كما أن الأغلبية من مواليد برج الثور لديهم مقدار من العند، مهما كلفهم الأمر من مشقة، ولكن يظل العند صفة مسيطرة عليهم.
 

وكل تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر لدى أبناء هذا البرج؛ وذلك لتأثير علم الأرقام عليهم، لا سيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أسرار شخصية مواليد 8 مايو في عيد ميلادهم، وتقدم نصيحة فلكية لهم.
 

وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام، فإن…

شخصية اليوم في علم الأرقام

 

إذا كنت مولودا في يوم 8 مايو فإن ذلك يعني أن لديك شخصية ديناميكية محبة للاتصالات. لديك أيضا حس عملي، وقدرة على السيطرة والتكيف مع الواقع.. كما أنك محدد ومنظم وتميل لفرض قوانينك على من حولك.

نصيحة

 

عام 2021 يعتبر نهاية مرحلة في حياتك، وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت حتى آخر السنة.

عيد ميلاد عبير فؤاد علم الأرقام الأبراج شخصية اليوم الأرق الشخصية شخصية ثور برج الثور

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج الخميس 8 - 4 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

مواليد 7 أبريل.. اكتشف ما تقوله عنك الأبراج اليوم

حظك اليوم الاربعاء 7 -4 -2021

6 أبريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 6/4/2021 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اكتشف ما يخبئه برجك

ترشيحاتنا

محتاجة للدعاء.. نجل الفنانة نادية العراقية يكشف تطورات حالتها الصحية

بسبب الميراث.. خلاف بين طليقة الموسيقار جمال سلامة وشقيقه

الهند تسجل حصيلة قياسية في وفيات كورونا اليومية

أدعية ليلة القدر كاملة .. 120 دعاء تحقق لك المستحيل

محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث سقوط عمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بالعدوة

الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع بالجوف وإسقاط طائرة للحوثي في مأرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر على مصر الآن

دعاء اخر جمعة فى رمضان

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

أغرب زفاف بعد إصابة العروس بـ كورونا.. ومفاجأة في نهاية الحفل.. صور

لسبب مرعب.. رجل يعثر على 50 جلد ثعبان فوق سطح منزله|صور

للعيد.. أفكار لتزيين المنزل من صنع يديك

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

نسرين حجاج تكتب: اللى مالوش كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ