8 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك؟

برجك اية

برج الثور من الأبراج التي تتمتع بقوة الشخصية والسيطرة، كما أن الأغلبية من مواليد برج الثور لديهم مقدار من العند، مهما كلفهم الأمر من مشقة، ولكن يظل العند صفة مسيطرة عليهم.



وكل تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر لدى أبناء هذا البرج؛ وذلك لتأثير علم الأرقام عليهم، لا سيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أسرار شخصية مواليد 8 مايو في عيد ميلادهم، وتقدم نصيحة فلكية لهم.



وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام، فإن…

شخصية اليوم في علم الأرقام

إذا كنت مولودا في يوم 8 مايو فإن ذلك يعني أن لديك شخصية ديناميكية محبة للاتصالات. لديك أيضا حس عملي، وقدرة على السيطرة والتكيف مع الواقع.. كما أنك محدد ومنظم وتميل لفرض قوانينك على من حولك.

نصيحة

عام 2021 يعتبر نهاية مرحلة في حياتك، وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت حتى آخر السنة.