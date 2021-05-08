محافظ القاهرة : التزام من المحال والمولات التجارية والكافتيريات بمواعيد الغلق

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هناك إلتزاما كبيرا من المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح بالعاصمة بـ مواعيد الغلق فى التاسعة فى اليوم الثانى لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء .



وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حررت عدة محاضر للمحال المخالفة لمواعيد الغلق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها .



وأشاد محافظ القاهرة بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة بمعظم أحياء العاصمة بقرار الغلق مؤكدًا أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا .



وطالب محافظ القاهرة أصحاب المحال باستمرار الإلتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة ودفع غرامات تصل ل ٤ آلاف جنيه ، وفى حال تقديم الشيشة يتم الغلق لمدة شهر على الفور ، وفى حالة معاودة المخالفة يجوز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص.



وطالب محافظ القاهرة المواطنين الإلتزام بارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات حرصًا على صحتهم .



وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالإلتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وخلال إجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس والتصدي بحزم لمخالفات عدم إرتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا .