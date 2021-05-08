التنمية المحلية: تفعيل نظام إلكتروني لسداد القروض في المحافظات

أعلنت وزارة التنمية المحلية أنه تم مد فترة السماح حتي نهاية ديسمبر 2021، لمساعدة المتعثرين في سداد القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحاصلين علي قروض من صندوق التنمية المحلية ،وذلك لسداد أصل القرض الحاصل عليه المقترض المتعثر دفعة واحدة واعفائة من فوائد القرض وغرامة التأخير.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تفعيل نظام إلكتروني لسداد القروض في المحافظات وذلك لتسهيل عملية متابعة سداد القروض بنزاهة وشفافية .

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تنفيذ 30 ألف مشروعا ًصغيراً ومتناهي الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة بقروض تقدر بـ 200 مليون جنية وذلك لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، لافتاً إلي أهمية هذه المشروعات في الاستفادة من الخامات الموجودة في البيئة المحلية وتحويلها إلي منتجات جديدة قابلة للاستخدام مثل مشروعات الصناعات الغذائية والحرفية.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن الوزارة تدرس حالياً تخفيض سعر الفائدة علي قروض المرأة المعيلة في القري التي تنفذ فيها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الي 4% فقط بدلاً من 6% أسوة بالمشروعات التي ينفذها المتحررون من الأمية ومتحدو الإعاقة، كما تدرس الوزارة ايضاً اقراض مشروعات الري بالتنقيط بفائدة 5%.



ووجه اللواء محمود شعراوي بضرورة أن تتضمن جولات فرق قطاع التفتيش الميدانية متابعة تنفيذ مشروعات صندوق التنمية المحلية وموقف السداد لجميع المشروعات الواقعة في نطاق المحافظات التي يتم التفتيش عليها.

كما وجه اللواء شعراوي بعمل بانرات تعريفية بأنشطة صندوق التنمية المحلية والمشروعات التي يقرضها والمزايا التي يحصل عليها المستفيدون في المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالمحافظات وذلك لزيادة عدد المستفيدين من قروض الصندوق.